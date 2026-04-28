Câți bani primesc pensionarii în luna mai

Suma primită face parte din Pachetul de Solidaritate și depinde de nivelul veniturilor lunare din pensii. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv primesc în total 1.000 de lei în 2026. Banii se plătesc în două tranșe egale, adică 500 de lei în mai și 500 de lei în decembrie.

Cei care au venituri lunare între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv primesc 800 de lei în total. Asta înseamnă 400 de lei în luna mai și 400 de lei în decembrie.

Pensionarii cu venituri lunare între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv primesc 600 de lei în total, adică 300 de lei în mai și 300 de lei în decembrie.

Dar nu toți pensionarii primesc 500 de lei în luna mai. Suma poate fi 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de veniturile lunare din pensii. De asemenea, ajutorul total nu este de 500 de lei pentru cei cu pensii foarte mici, ci de 1.000 de lei, împărțit în două tranșe.

Cine poate pierde ajutorul, deși are o pensie sub 3.000 de lei

Prima categorie vizată este cea a pensionarilor care nu au domiciliul în România. Ordonanța prevede că ajutorul se acordă pensionarilor din sistemul public și celor din sistemul pensiilor militare de stat, cu domiciliul în România.

A doua situație este cea în care o persoană are mai multe drepturi de pensie. Legea nu se uită doar la o singură pensie, ci la veniturile lunare cumulate realizate de aceeași persoană. Cu alte cuvinte, dacă un pensionar are, de exemplu, o pensie de 2.200 de lei și încă un drept de pensie de 900 de lei, totalul ajunge la 3.100 de lei. În acest caz, depășește plafonul de 3.000 de lei și nu mai intră la ajutor.

Pentru cei care primesc pensie de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte. Cu alte cuvinte, plafonul de 3.000 de lei se verifică pe porția individuală a fiecărui beneficiar, nu pe totalul pensiei titularului decedat.

A treia situație ține de luna care se ia în calcul. Pentru plata din mai, ordonanța se raportează la veniturile din pensii cuvenite în luna aprilie 2026. Pentru plata din decembrie, se iau în calcul veniturile din pensii cuvenite în luna noiembrie 2026.

Asta înseamnă că un pensionar aflat aproape de pragul de 3.000 de lei trebuie să fie atent la venitul din pensii luat în calcul pentru luna de referință. Dacă veniturile din pensii cumulate trec de 3.000 de lei, ajutorul nu se acordă.

Salariul sau arenda se adaugă la pensie? Ce spune ordonanța

Pensionarii care au salariu, venituri dintr-o mică afacere sau bani din arendă nu pierd automat ajutorul dacă, împreună cu pensia, depășesc 3.000 de lei.

Ordonanța definește „veniturile lunare” folosite pentru acordarea ajutorului ca venituri din pensii din sistemul public, venituri din pensii militare de stat și venituri din indemnizația socială pentru pensionari. Nu sunt menționate salariile, arenda sau veniturile din activități independente în definiția folosită pentru acest ajutor.

Astfel, plafonul de 3.000 de lei se verifică pe veniturile din pensii prevăzute de ordonanță, cumulate pentru aceeași persoană. Pentru situații particulare, pensionarii ar trebui să ceară lămuriri la casa de pensii, mai ales dacă au mai multe drepturi de pensie sau dacă au primit decizii recente de recalculare.

Ajutorul se plătește automat

Pensionarii eligibili nu trebuie să depună cerere. Plata se face din oficiu, prin casele teritoriale de pensii și prin casele de pensii sectoriale, în funcție de sistemul din care face parte pensionarul.

Pentru cei care primesc pensia pe card, plata pensiei se face, de regulă, în jurul datei de 12 a lunii, cel târziu până pe 13, iar pentru cei care primesc banii prin poștă distribuirea are loc, în mod obișnuit, între 1 și 15 ale lunii, potrivit Digi24.

Pentru plafonul de 3.000 de lei nu contează doar pensia principală, dacă persoana are mai multe drepturi de pensie. Contează veniturile lunare din pensii cumulate, așa cum sunt definite în ordonanță.

