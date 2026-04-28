Produsul care se vinde la Lidl cu 19,49 lei

Lidl aduce în Săptămâna Iberică un produs care i-a cucerit rapid pe români: jamón, disponibil la doar 19,49 lei. Considerat un adevărat deliciu al bucătăriei spaniole, acesta poate transforma orice masă într-o experiență specială, fără efort și fără costuri mari. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026.

Alte produse din Săptămâna Iberică ce merită încercate

În aceeași campanie, Lidl vine și cu alte oferte speciale din bucătăria spaniolă, care atrag tot mai mulți cumpărători. De la mezeluri tradiționale și tapas, până la brânzeturi specifice, dulciuri și alte produse autentice, gama variată le permite românilor să-și transforme mesele de zi cu zi în adevărate experiențe culinare, la prețuri accesibile.

Alte oferte speciale din Săptămâna Iberică:

Salam Salchichón feliat 13,99 lei

Selecție mezeluri în stil spaniol 14,99 lei

Selecție de brânzeturi spaniole 19,99 lei

Cârnat Chorizo extra (clasic/picant) 14,49 lei

Șuncă crud- uscată 15,99 lei

Brânză tare de oaie 20,99 lei

Tentacule de calamar 33,99 lei

Creveți în sos 23,99 lei

Mix fructe de mare 35,99 lei

Sardine 23,99 lei

Caracatiță cu cartofi 22,99 lei

Midii mediteraneenmarinate 10,99 lei

Chipsuri pai din cartofi 10,99 lei

Madlene 19,99 lei

Năut fiert 6,99 lei

Specialitate cremă de brânză 10,99 lei

Omletă cu cartofi (ceapă/bacon) 16,99 lei

Cârnăciori chorizo pentru grill (clasic/picanți) 17,99 lei

Șuncă crud-uscată 13,99 lei

Crochete cu chorizo 14,99 lei

Crochete din cod 12,99 lei

Muslitos 8,99 lei

Baby calamar 16,99 lei

Inelede calamar 13,75 lei

Pastă de sardine 7,99 lei

Sos de roșii prăjite cu ceapă 10,99 lei

Miez de anghinare 11,99 lei

Usturoi în marinadă (ierburi aromatice/chili) 9,99 lei

Măsline verzi fără sâmburi, marinate 8,99 lei

Ulei de măsline extravirgin 29,99 lei

Înghețată Dolce de Leche 17,99 lei

Înghețată pe băț (piersică/pepene roșu) 15,99 lei

Pastel de Nata (portocale/lămâie) 14,99 lei

Fructe umplute cu înghețată 22,99 lei

Suc de clementine 13,99 lei

Madlene umplute cu cremă de cacao 14,99 lei

Selecție de nuga spaniolă 21,99 lei

Foitaj Palmeritas 8,99 lei

Prăjitură cu aluat dospit 19,99 lei

Desert din lapte și biscuiți 8,99 lei

Biscuiți (lămâie și scorțișoară) 12,99 lei

Chipsuri de cartofi (sare de mare și măsline/ardei iute) 9,99 lei

Chipsuri de cartofi (șuncă) 9,99 lei

Mix de nuci și leguminoase 10,99 lei

Rețetă: Jamón cu roșii și pâine prăjită

100-150 g jamón (feliat subțire)

2-3 roșii bine coapte

1 baghetă sau ciabatta

2-3 linguri ulei de măsline extravirgin

1 cățel de usturoi (opțional)

Sare de mare





