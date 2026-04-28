Produsul care se vinde la Lidl cu 19,49 lei
Lidl aduce în Săptămâna Iberică un produs care i-a cucerit rapid pe români: jamón, disponibil la doar 19,49 lei. Considerat un adevărat deliciu al bucătăriei spaniole, acesta poate transforma orice masă într-o experiență specială, fără efort și fără costuri mari. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026.
Alte produse din Săptămâna Iberică ce merită încercate
În aceeași campanie, Lidl vine și cu alte oferte speciale din bucătăria spaniolă, care atrag tot mai mulți cumpărători. De la mezeluri tradiționale și tapas, până la brânzeturi specifice, dulciuri și alte produse autentice, gama variată le permite românilor să-și transforme mesele de zi cu zi în adevărate experiențe culinare, la prețuri accesibile.
Alte oferte speciale din Săptămâna Iberică:
- Salam Salchichón feliat 13,99 lei
- Selecție mezeluri în stil spaniol 14,99 lei
- Selecție de brânzeturi spaniole 19,99 lei
- Cârnat Chorizo extra (clasic/picant) 14,49 lei
- Șuncă crud- uscată 15,99 lei
- Brânză tare de oaie 20,99 lei
- Tentacule de calamar 33,99 lei
- Creveți în sos 23,99 lei
- Mix fructe de mare 35,99 lei
- Sardine 23,99 lei
- Caracatiță cu cartofi 22,99 lei
- Midii mediteraneenmarinate 10,99 lei
- Chipsuri pai din cartofi 10,99 lei
- Madlene 19,99 lei
- Năut fiert 6,99 lei
- Specialitate cremă de brânză 10,99 lei
- Omletă cu cartofi (ceapă/bacon) 16,99 lei
- Cârnăciori chorizo pentru grill (clasic/picanți) 17,99 lei
- Șuncă crud-uscată 13,99 lei
- Crochete cu chorizo 14,99 lei
- Crochete din cod 12,99 lei
- Muslitos 8,99 lei
- Baby calamar 16,99 lei
- Inelede calamar 13,75 lei
- Pastă de sardine 7,99 lei
- Sos de roșii prăjite cu ceapă 10,99 lei
- Miez de anghinare 11,99 lei
- Usturoi în marinadă (ierburi aromatice/chili) 9,99 lei
- Măsline verzi fără sâmburi, marinate 8,99 lei
- Ulei de măsline extravirgin 29,99 lei
- Înghețată Dolce de Leche 17,99 lei
- Înghețată pe băț (piersică/pepene roșu) 15,99 lei
- Pastel de Nata (portocale/lămâie) 14,99 lei
- Fructe umplute cu înghețată 22,99 lei
- Suc de clementine 13,99 lei
- Madlene umplute cu cremă de cacao 14,99 lei
- Selecție de nuga spaniolă 21,99 lei
- Foitaj Palmeritas 8,99 lei
- Prăjitură cu aluat dospit 19,99 lei
- Desert din lapte și biscuiți 8,99 lei
- Biscuiți (lămâie și scorțișoară) 12,99 lei
- Chipsuri de cartofi (sare de mare și măsline/ardei iute) 9,99 lei
- Chipsuri de cartofi (șuncă) 9,99 lei
- Mix de nuci și leguminoase 10,99 lei
Rețetă: Jamón cu roșii și pâine prăjită
- 100-150 g jamón (feliat subțire)
- 2-3 roșii bine coapte
- 1 baghetă sau ciabatta
- 2-3 linguri ulei de măsline extravirgin
- 1 cățel de usturoi (opțional)
- Sare de mare
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.