Magazin de mobilă, scos la închiriat pentru Eurovision

Conform publicației Der Standard, clădirea se află chiar vis-a-vis de Stadthalle din Viena, arena unde urmează să se desfășoare concursul muzical.

Potrivit prezentării ofertei, spațiul pus la dispoziție include aproape 18.000 de metri pătrați de spațiu locuibil, 190 de paturi duble, 217 canapele, 81 de băi și un restaurant.

Spațiul poate găzdui până la 380 de persoane, iar oferta este promovată ca un concept unic de cazare și experiență, potrivit pentru delegații participante la Eurovision, echipe de producție, grupuri VIP sau turiști care vor să trăiască atmosfera evenimentului.

„Când Viena devine scena concursului Eurovision, am vrut să creăm o cazare care să fie ea însăși o scenă”, a declarat Thomas Saliger, purtător de cuvânt al companiei.

450.000 de euro pentru o săptămână

Oferta este valabilă exclusiv între 11–17 mai 2026 și va fi disponibilă o singură dată în această formă.

Inițial, închirierea urma să fie făcută prin Airbnb, însă reprezentanții companiei au precizat ulterior că discuțiile cu platforma sunt încă în desfășurare. Între timp, anunțul ar fi fost publicat și pe Willhaben.

Magazinul de mobilă XXXLutz din Viena a fost scos la închiriat cu 450.000 de euro pentru perioada Eurovision 2026. Sursa foto: willhaben.at

XXXLutz este cunoscută în Austria pentru campaniile sale de promovare intens vizibile, iar această inițiativă este considerată una dintre cele mai spectaculoase lansate până acum.

România intră în semifinala Eurovision 2026 pe 14 mai

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. Alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

În 2026, Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision cu piesa „Choke Me”. Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.