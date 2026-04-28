Avocatul Adrian Cuculis: „S-au făcut expertize la INML. Astea au fost esențiale”

Ancheta vizează moartea mai multor pacienți în aprilie 2024, internați la Terapie Intensivă, iar acuzațiile sunt legate de modul în care ar fi fost administrată noradrenalina, un medicament folosit la pacienții în stare critică pentru menținerea tensiunii arteriale. Avocatul Adrian Cuculis, care o reprezintă în dosar pe Andreea Sîsu, a explicat pentru Libertatea că expertizele făcute la Institutul Național de Medicină Legală au avut un rol important în felul în care ancheta a evoluat.

„S-au făcut expertize, s-au tot făcut expertize, de fapt, la INML, lucru care a dus la această chestiune”, a spus avocatul.

Întrebat ce au vizat aceste expertize, Adrian Cuculis a precizat că ele au analizat modul în care a fost folosită noradrenalina în cazul pacienților de la ATI.

„S-au făcut expertize vizavi de aplicarea noradrenalinei. Astea au fost esențiale. Peste tot se vorbește: cum a fost cu noradrenalina asta, cum s-a aplicat, cum s-a făcut, de ce s-a scăzut rata de nu știu unde până nu știu unde”, a declarat avocatul.

Potrivit acestuia, expertizele au analizat inclusiv dacă scăderea dozei de noradrenalină putea duce la agravarea stării pacienților.

Ce spune avocatul despre legătura dintre noradrenalină și decese

Adrian Cuculis susține că, din punctul său de vedere, dosarul rămâne complicat tocmai pentru că trebuie demonstrată legătura directă dintre administrarea medicamentului și moartea pacienților.

„E adevărat că INML-ul vine și spune în felul următor: e posibil ca prin scăderea acestei rate de noradrenalină, respectiv medicamentul vasopresor, să ducă la o înrăutățire a stării de sănătate, în ipoteza în care nu era substituit cu o altă formă de vasopresor, dar nu se face legătura directă de cauzalitate între scăderea ratei de noradrenalină și deces”, a spus avocatul.

El a adăugat că, din acest motiv, o eventuală trimitere în judecată ar putea fi contestată puternic.

„Din punctul meu de vedere, și trimiterea în judecată a unui asemenea dosar, dacă va avea loc, este absolut discutabilă. Absolut discutabilă”, a declarat Adrian Cuculis.

Andreea Sîsu are o situație diferită: „O să fie o cerere de achitare”

Avocatul a explicat că, în cazul clientei sale, Andreea Sîsu, încadrarea juridică a fost schimbată. Inițial, aceasta fusese vizată pentru instigare la tentativă de omor calificat, susține avocatul. Acum, încadrarea ar fi fost modificată în „încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni”, faptă pedepsită cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă penală.

„Lucrurile au căpătat o întorsătură totală pentru doamna Sîsu, clienta mea. Din punctul meu de vedere, ea nu a încercat să determine absolut nimic. Dar, oricum, cert este că am scăpat în momentul de față de această încadrare”, a spus Adrian Cuculis.

Avocatul susține că va cere achitarea clientei sale pentru fapta care i se impută.

„O să fie o cerere de achitare a clientei mele cu privire la fapta respectivă. Eu am ridicat problema asta cu procurorul și, cel puțin în ceea ce mă privește, a fost schimbată încadrarea”, a mai spus el.

Maria Miron și Mirela Păiuș, considerate principalele vizate din dosar

Adrian Cuculis a subliniat că nu le reprezintă pe doctorițele Maria Miron și Mirela Păiuș, însă a spus că acestea sunt „protagonistele principale” ale dosarului. În cazul lor, potrivit avocatului, ar fi vorba despre mai multe fapte pe zona de omor calificat și despre instigare la fals intelectual.

„Pentru doamna Păiuș Mirela și pentru doamna Maria Miron, ne aducem aminte foarte clar că vorbim despre protagonistele principale din acest dosar. Eu nu le reprezint, motiv pentru care nu vă pot spune decât că sunt încă vreo patru fapte pe zona de omor calificat și instigare la fals intelectual, respectiv modificări pe obiectul material în foaia de observație a unora dintre pacienți”, a spus Adrian Cuculis.

Ce s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon

Cazul de la Spitalul Pantelimon a izbucnit în aprilie 2024, după sesizările făcute de o asistentă medicală. Aceasta a susținut că, în perioada 4-7 aprilie 2024, mai mulți pacienți internați la ATI ar fi murit după administrarea incorectă a noradrenalinei. Inițial, acuzațiile au vizat moartea a 20 de pacienți. Ulterior, Spitalul Pantelimon a anunțat că, în intervalul indicat, au murit 17 pacienți.

Acuzația centrală a fost că doza de noradrenalină ar fi fost redusă intenționat la unii pacienți în stare gravă. Noradrenalina este un medicament vasopresor, folosit în Terapie Intensivă pentru susținerea tensiunii arteriale la pacienții aflați în stare critică.

Corpul de Control al ministrului Sănătății și comisia internă a spitalului au făcut anchete separate, iar concluziile comunicate atunci au fost că pacienții au fost tratați corect.

Doctorițele au fost arestate în 2024, apoi eliberate

Pe 8 august 2024, doctorițele Mirela Păiuș și Maria Miron au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Decizia a venit după ce ancheta penală a avansat, iar procurorii au analizat suspiciunile legate de modul în care ar fi fost tratați pacienții de la ATI. Cele două doctorițe au fost eliberate ulterior, pe 21 august 2024, după o decizie a Curții de Apel București.

Maria Miron a fost poreclită „Doamna cu coasa” în relatările despre dosar, însă acuzațiile formulate în anchetă trebuie dovedite în fața instanței. Până la o hotărâre definitivă, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

De ce este greu de dovedit intenția în cazul unui medic

Întrebat cât de greu este să fie demonstrat că un medic a provocat intenționat moartea unui pacient, avocatul Adrian Cuculis a spus că un astfel de lucru poate fi stabilit doar printr-un ansamblu de probe.

„Asta se poate determina pe cercetări informatice, declarații, foi de observație, expertize în sensul acesta. Altfel, bineînțeles că nu se poate dovedi așa ceva”, a spus avocatul.

Adrian Cuculis a adăugat că, din punctul său de vedere, în acest dosar nu s-ar fi demonstrat intenția de a provoca moartea pacienților.

„Rămân cumva la părerea că în dosarul acesta nu asta s-a dovedit, adică s-a dovedit altceva”, a declarat el.

Ancheta continuă la Parchetul Tribunalului București

Medicii implicați în dosarul Spitalului Pantelimon urmează să fie înștiințați oficial despre noile încadrări juridice și despre extinderile de urmărire penală, iar Maria Miron va fi cercetată pentru patru infracțiuni de omor și o infracțiune de instigare la fals intelectual.

Dosarul rămâne însă unul dintre cele mai grave cazuri medicale anchetate în România în ultimii ani, pentru că pune în discuție nu doar moartea unor pacienți aflați în stare critică, ci și modul în care pot fi probate deciziile medicale luate într-o secție de Terapie Intensivă.

Sindicaliștii, pensionarii și studenții îi cer socoteală Guvernului pentru măsurile luate, în Piața Victoriei. Sunt așteptați 10.000 de oameni

