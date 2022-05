Alexandra Stan, 32 de ani, este în continuă transformare, atât în viața personală, cât și în carieră, după ce tocmai a lansat un nou album, „Rainbows”. Invitată în cadrul podcast-ului „Fain și simplu”, al lui Mihai Morar, cântăreață l-a impresionat pe jurnalist.

Mai exact, Mihai Morar i-a lăudat tricoul alb cu chipul lui Pamela Anderson, din serialul „Baywatch”, pe care artista îl purta în timpul emisiunii.

5 lire tricoul

Alexandra Stan nu s-a ascuns și i-a mărturisit jurnalistului faptul că este un articol vestimentar achiziționat din Anglia, acolo unde constănțeanca a petrecut o bună perioadă în ultima vreme. „Este un tricou de 5 lire (n.red – estimativ, 29 de lei), de la second hand, din Londra. La noi nu prea sunt second-hand-uri cu haine drăguțe. Lumea se teme să cumpere de la second hand. Românii au percepția că dacă nu e de nu știu ce firmă, nu e de valoare. Eu cred altfel, orice haină de la second hand are o poveste”, a spus Alexandra Stan, care visează să câștige cel puțin un premiu Grammy și să fie invitată cât mai curând posibil la extravaganta Met Gala de la New York.

„Am încercat să-mi iau viața de două ori”

Cântăreața a rememorat și episoade negative din viața sa, de la relațiile toxice care i-au afectat și i-au pus viața în pericol. „Eram în întuneric, nu puteam să discern adevărul. Dar am avut noroc. Am avut și am multe frici. Apoi, am realizat că scopul meu în viață este să-mi înving temerile. Mi-era frică de singurătate, că n-o să fac copii, că o să mă judece lumea, frică de întuneric, că mă îndepărtez de Dumnezeu sau că o să rămân săracă. Sunt frici false. Am încercat să-mi iau viața de două ori în perioada în care eram cu Marcel (n.red. – Marcel Prodan, producător și fost iubit, vreme de 3 ani și jumătate), deși aveam succes internațional. Eram într-o stațiune din Elveția, am luat pastile multe, ca să nu mă mai trezesc, noroc că m-a găsit tatăl meu. Era o petrecere privată la o stațiune de schi, era și președintele Elveției acolo! Nu erau gânduri curate, ci negre, fiind sub o influență negativă”, a explicat Alexandra Stan.

