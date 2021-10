Alexandra Ungureanu rupe tăcerea după eliminarea de la „Asia Express”. Ce spune despre mama ei. „Am trăit șoc după șoc”

„Presiunea psihică şi stresul noului au generat tot timpul stările de panică, până la deznădejde. Departajarea s-a făcut mai mereu la autostop, când vedeai că pierzi tot timpul din lume.

Când constatai că celelalte echipe trec pe lângă tine, părea că nu mai are sens să lupţi, să te ridici şi să mergi mai departe.

Mama mea e o luptătoare şi o ambițioasă, pentru ea nu există nu se poate, de asta am şi pornit în cursă alături de ea. Dar confruntată cu o situaţie atât de nouă, a reacționat diferit de ce ştiam eu, şi am trăit şoc după şoc”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru revista VIVA!

Alexandra a dezvăluit și care au fost primele lucruri pe care ea și mama ei le-au făcut când au ajuns în România.

„Ne-am răsfăţat la maximum. Eu am simţit nevoia să fac un fel de „baie de mulţime în Centrul Vechi, pentru că, înainte să plec, erau restricții COVID în ţară, iar la întoarcere se ridicaseră, pe când în Turcia erau încă destul de severe. Aşa că am mers la un super party şi apoi am plecat într-o vacanţă prin ţară”, a mai declarat artista pentru sursa citată.

