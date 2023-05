„E adevărat, simt că m-am schimbat și îmi place tot mai mult de mine așa. Și, dacă e să am un regret, e că nu înțeleg de ce nu am făcut mai repede schimbarea asta și de ce mi-o fi fost frică. Asta încă nu am descoperit sau încă nu îmi dau seama dacă teama mea de a mă exprima ținea poate de o anumită aură de mister care credeam eu că face bine artistului. Pentru artist trebuie să vorbească muzica. (…)

Dar, la noi, cred că este foarte important să poți vorbi publicului direct, să te cunoască și ca om, pentru că este foarte important să găsească în cei de pe scenă și modele, dar, în același timp, și dovada că suntem oameni la fel ca restul, avem probleme despre care vorbim, pentru care căutăm soluții, pentru care putem împărtăși soluții și așa mai departe”, a spus Alexandra Ungureanu la FRESH by UNICA.

„Mai am frici, că suntem oameni”

„Mi-am dorit să vorbească mai mult muzica, după care am descoperit ce satisfacții sunt în momentul în care te deschizi, lumea te descoperă, te place, vine lângă tine și se deschid alte și alte uși. Mai ales după Bravo (n.r.- emisiunea Bravo, ai stil!), experiența care m-a ajutat să sparg acea barieră, și să nu îmi mai pun singură limite, să mai renunț la frici.

Mai am frici, că suntem oameni, dar am renunțat la multe dintre ele și atunci cu siguranță de asta pot îmbrățișa și acest format. Acum câțiva ani de zile, probabil, nu aș fi îndrăznit să cânt manele pentru oamenii care se uită la mine.

Ți-e teamă. În primul rând că timbrul meu nu este neapărat potrivit, nu cred că aș putea fi pe placul oamenilor care cu adevărat ascultă acest gen și înțeleg manierismul, că există o anumită abordare, la fel cum se cântă și muzica populară într-un anumit fel. Eu, dacă aleg să cânt o manea, o fac în stilul meu, o îndrept spre pop, schimb inflexiunile, și asta poate să placă sau nu oamenilor”, a adăugat Alexandra Ungureanu.

