Londra scutește combustibilul de aviație și motorina de la interdicția de import

Marea Britanie a emis marți o licență de sancțiuni care scutește combustibilul de aviație și motorina de la interdicția de import asupra produselor petroliere fabricate din țiței rusesc, dar rafinate în India sau alte țări terțe. Decizia nu a fost comunicată în prealabil partenerilor din G7, deși cancelarul britanic Rachel Reeves a fost prezent la reuniunea miniștrilor de finanțe din Paris, desfășurată luni și marți.

„Acest lucru nu a fost anunțat în timpul reuniunii noastre ministeriale din G7 la începutul săptămânii, așa că a fost o surpriză”, a spus Dombrovskis într-o conferință de presă. „Ceea ce am discutat în cadrul G7 [este] că acum nu este momentul să relaxăm sancțiunile împotriva Rusiei, deoarece Rusia este, de fapt, țara care beneficiază de războiul din Iran și de profiturile substanțiale obținute datorită prețurilor mai mari la energie.”

Decizia Regatului Unit a surprins neplăcut și Ucraina

Potrivit Politico, un oficial britanic, care a dorit să rămână anonim, a declarat că guvernul nu și-a avertizat partenerii ucraineni. Președintele Volodimir Zelenski a subliniat miercuri că problema sancțiunilor este „foarte sensibilă” și că Ucraina și-a transmis nemulțumirile către Londra.

Premierul britanic Keir Starmer a apărat miercuri această mișcare, explicând în fața parlamentarilor că au fost emise „două licențe temporare țintite pentru a permite tranziția la noile sancțiuni.” De asemenea, Starmer l-a asigurat pe Zelenski, într-o conversație telefonică, că Marea Britanie își intensifică măsurile pentru a „suprima economia Rusiei.”

Donald Trump (stânga) și Keir Starmer. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Hepta

Londra și-a cerut scuze miercuri pentru deficiențele de comunicare

Dombrovskis a subliniat că este crucial să fie menținute sau chiar înăsprite sancțiunile împotriva Rusiei în contextul actual. „Acesta este punctul de vedere pe care vom continua să-l susținem cu partenerii noștri internaționali, inclusiv cu Marea Britanie”, a adăugat el.

Ministrul Comerțului, Bryant, și-a cerut scuze miercuri pentru deficiențele de comunicare legate de anunțul privind sancțiunile, dar a subliniat că excepțiile pentru combustibilul de aviație și motorină vor fi „temporare” și suspendate „cât mai curând posibil.”

Economia Rusiei e aproape de dezastru

Economia Rusiei e aproape de dezastru, iar „Putin nu realizează cât de rea e situația”, transmite o agenție de informații, relatează Tagesspiegel. De mai bine de patru ani, Rusia desfășoară o invazie costisitoare și marcată de pierderi grele în Ucraina. În această perioadă, sancțiunile occidentale au fost, de asemenea, înăsprite de mai multe ori.

Bugetul Rusiei a înregistrat în ianuarie 2026 un deficit de 1,7 trilioane de ruble (22 de miliarde de dolari), potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Veniturile au scăzut cu aproape 12%, ajungând la 31 miliarde de dolari, în principal din cauza prăbușirii câștigurilor din exporturile de petrol și gaze cu 50%, până la aproximativ 5 miliarde de dolari.

O fotografie tip peisaj marin arată trei nave cisternă mari, albastre și roșii, în ape deschise, cu munți în fundal.
Nave blocate în Strâmtoarea Ormuz, Foto: Profimedia

Rezervele globale de petrol se epuizează cu o viteză incredibilă

Războiul din Iran epuizează rezervele globale de petrol într-un ritm record. Între 1 martie și 25 aprilie, stocurile mondiale au scăzut cu aproximativ 4,8 milioane de barili pe zi, potrivit estimărilor băncii americane Morgan Stanley, citate de Bloomberg. Aceasta reprezintă cea mai mare scădere trimestrială din datele Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).

Scăderea drastică a rezervelor este cauzată de blocajul major din Strâmtoarea Ormuz, un punct crucial pentru transportul de petrol din Golful Persic, blocaj care durează deja de două luni. În acest context, mai multe state asiatice, precum Indonezia, Vietnam, Pakistan și Filipine, ar putea ajunge la limite critice ale aprovizionării în mai puțin de o lună, potrivit Bloomberg.

Europa nu este nici ea ferită: rezervele de kerosen din hub-ul Amsterdam-Rotterdam-Anvers au scăzut cu o treime de la începutul conflictului, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani. Țări precum Germania, Franța și Marea Britanie sunt deosebit de vulnerabile.

Criza petrolului și gazelor din Orientul Mijlociu ar putea costa economia globală până la un trilion de dolari, în timp ce marile companii petroliere înregistrează profituri spectaculoase datorită prețurilor ridicate ale combustibililor.

