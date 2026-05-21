Medicii au trimis deja probele biologice la Institutul „Cantacuzino” din București pentru confirmarea oficială a diagnosticului.

Suspiciunea vine la scurt timp după ce bărbatul s-a întors dintr-o călătorie în afara granițelor țării.

Febra persistentă care l-a trimis la spital

Surse din cadrul unității medicale din Reșița au precizat că pompierul a călătorit în Serbia în ultimele săptămâni.

La scurt timp după revenirea în țară, în cursul ultimei luni, acesta a început să manifeste stări febrile acute.

Pentru că febra nu a cedat în urma tratamentelor obișnuite, bărbatul s-a prezentat la spital în urmă cu două zile, unde s-a decis internarea lui imediată.

Medicii au efectuat o primă baterie de analize în cadrul spitalului, iar testele rapide au ieșit pozitive pentru hantavirus.

Pentru a elimina orice dubiu, eșantioanele de sânge au fost trimise la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” din Capitală, autoritatea care va da verdictul final.

Al doilea caz semnalat în vestul țării într-o singură săptămână

Acest caz survine la doar o săptămână după o altă alertă epidemiologică similară înregistrată în aceeași regiune a țării.

Atunci, un bărbat care fusese internat timp de doi ani la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Arad cu simptome severe: tuse, febră și diaree.

În cazul pacientului din Bihor, suspiciunea inițială de hantavirus a fost deja confirmată oficial de către specialiștii Institutului „Cantacuzino”.

Deși hantavirusul este o afecțiune rară, transmisă de obicei prin contactul cu excrementele rozătoarelor infectate, autoritățile sanitare mențin o monitorizare atentă.

Statisticile oficiale indică faptul că în perioada 2023-2026, în România s-au înregistrat în total 15 cazuri de infecție cu acest virus.