Medicii au trimis deja probele biologice la Institutul „Cantacuzino” din București pentru confirmarea oficială a diagnosticului.
Suspiciunea vine la scurt timp după ce bărbatul s-a întors dintr-o călătorie în afara granițelor țării.
Febra persistentă care l-a trimis la spital
Surse din cadrul unității medicale din Reșița au precizat că pompierul a călătorit în Serbia în ultimele săptămâni.
La scurt timp după revenirea în țară, în cursul ultimei luni, acesta a început să manifeste stări febrile acute.
Pentru că febra nu a cedat în urma tratamentelor obișnuite, bărbatul s-a prezentat la spital în urmă cu două zile, unde s-a decis internarea lui imediată.
Medicii au efectuat o primă baterie de analize în cadrul spitalului, iar testele rapide au ieșit pozitive pentru hantavirus.
Pentru a elimina orice dubiu, eșantioanele de sânge au fost trimise la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” din Capitală, autoritatea care va da verdictul final.
Al doilea caz semnalat în vestul țării într-o singură săptămână
Acest caz survine la doar o săptămână după o altă alertă epidemiologică similară înregistrată în aceeași regiune a țării.
Atunci, un bărbat care fusese internat timp de doi ani la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Arad cu simptome severe: tuse, febră și diaree.
În cazul pacientului din Bihor, suspiciunea inițială de hantavirus a fost deja confirmată oficial de către specialiștii Institutului „Cantacuzino”.
Deși hantavirusul este o afecțiune rară, transmisă de obicei prin contactul cu excrementele rozătoarelor infectate, autoritățile sanitare mențin o monitorizare atentă.
Statisticile oficiale indică faptul că în perioada 2023-2026, în România s-au înregistrat în total 15 cazuri de infecție cu acest virus.
