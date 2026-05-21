Ei „spun că au acceptat oferta. Vom vedea dacă asta înseamnă că va funcționa”, a declarat Rubio într-un interviu acordat în orașul său natal, Miami, statul Florida.

Regimul de la Havana examinează propunerea de ajutor

Regimul de la Havana a anunțat doar că examinează oferta lui Rubio, dar nu a conformat acceptarea ei, notează AFP.

Răspunsul regimului de la Havana asupra ofertei de ajutor din partea SUA a venit după că fostul lider comunist cubanez Raul Castro, fratele lui Fidel Castro, a fost inculpat de autoritățile americane pentru conspirație la uciderea unor cetățeni americani și alte infracțiuni, în legătură cu doborârea a două avioane în 1996 între Cuba și Florida.

Marco Rubio insistă pentru o schimbare de regim la Havana

„Nu vom oferi un ajutor umanitar care să ajungă în mâinile aparatului lor militar. Ca ei să confiște aceste bunuri, să le vândă în magazine la un dolar și să își însușească banii”, a subliniat șeful diplomației americane.

Marco Rubio, care provine dintr-o familie de imigranți cubanezi și este un critic vehement al regimului comunist de la Havana, a declarat însă că administrația Trump speră să evite folosirea forței în Cuba.

Speculații că Raul Castro va fi capturat precum Nicolas Maduro

Inculparea lui Raul Castro într-un caz care datează de mai bine de 30 de ani a stârnit speculații conform cărora președintele american Donald Trump ar putea folosi rechizitoriul pentru a-l captura pe fostul secretar general comunist din Cuba precum s-a întâmplat cu dictatorul venezuelean Nicolaas Maduro, care a fost prins de forțele americane la începutul lunii ianuarie și adus în fața justiției din SUA.

„Președintele are încă opțiunea de a face tot ce este necesar pentru a sprijini și proteja interesele naționale și securitatea națională a Statelor Unite”, a declarat Rubio.

„Acestea fiind spuse, optăm mereu pentru o soluție diplomatică”, a adăugat el, reiterând că regimul din Cuba reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA.

Cubanezii loiali regimului se declară indignați

Unii cubanezi, fideli regimului, și-au exprimat indignarea în legătură cu inculparea lui Raul Castro, în vârstă de 94 de ani.

Este „un atac public împotriva unei persoane publice”, a comentat pentru AFPTV Fabian Fernandez, un contabil în vârstă de 30 de ani din Havana.

„Ceea ce face guvernul american în acest caz, ca să nu mai vorbim de blocada energetică care ne împiedică să primim combustibil, sincer, este criminal, este nedrept”, a spus Pedro Leal, un pensionar în vârstă de 65 de ani.

Apel la miting anti-SUA

Potrivit ziarului Granma, oficiosul regimului de la Havana, cubanezii sunt chemați pentru vineri dimineață la un miting „de condamnare a actului josnic și infam” al administrației americane. „Nici amenințările, nici blocada, nici încercuirea energetică, nici acuzațiile false nu vor putea înfrânge voința unui întreg popor în apărarea Revoluției sale” comuniste, scrie Granma.

Raul Castro, care rămâne întruchiparea puterii comuniste în Cuba, era ministru al Apărării la momentul producerii evenimentelor pentru care a fost inculpat într-un final. Oamenii uciși erau membri ai unei asociații anti-Castro numită „Brothers to the Rescue”.

Donald Trump a numit inculparea lui Raul Castro „o zi foarte importantă”, dar a susținut în același timp că o „escaladare” nu este necesară. „Acest loc se destramă”, a afirmat el, referindu-se la Cuba.

Procurorul general interimar al SUA îi cere lui Raul Castro să se predea

Procurorul general interimar al SUA, Todd Blanche, a declarat că se așteaptă ca Raul Castro să-și petreacă restul vieții într-o închisoare americană. „Acest act de acuzare nu este un eveniment pus în scenă. Prin urmare, ne așteptăm ca el să se prezinte aici în mod voluntar sau nu și să fie încarcerat”, a spus el.

Blanche a refuzat însă să facă o comparație cu Nicolas Maduro, care a fost capturat după ce a fost inculpat pentru narcoterorism.

Liderul comunist de la Havana a protestat vehement miercuri. „Aceasta este o manevră politică, fără nicio bază legală, care urmărește doar să susțină argumentele pe care le fabrică pentru a justifica planul nebunesc al unei agresiuni militare împotriva Cubei”, a susținut Miguel Diaz-Canel.

Cuba, sub presiunea maximă a SUA

Aceste mișcări vin pe fondul unor tensiuni sporite între Washington și Havana, dar și pe fondul unei crize economice și energetice grave în Cuba, unde curentul electric aproape că lipsește.

Pe lângă embargoul aflat în vigoare din 1962, Washingtonul a impus o blocadă petrolieră totală asupra insulei. După capturarea lui Maduro, administrația Trump nu și-a ascuns dorința prăbușirii regimului comunist de la Havana și a pus presiune maximă în acest sens.

Portavionul american Nimitz a ajuns în sudul Mării Caraibelor în ziua inculpării lui Raul Castro și va rămâne acolo câteva zile, potrivit The New York Times.

„Orice încercare de a folosi (inculparea – n.r.) pentru a lua măsuri împotriva acestor tovarăși cubanezi va fi întâmpinată cu o rezistență acerbă din partea poporului cubanez”, a declarat pentru AFPTV Carlos Fernandez de Cossio, viceministru de Externe al Cubei.