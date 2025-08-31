Astăzi, 31 august, Alexia, fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram, împlinit 25 de ani. Cu această ocazie, zilele trecute, când se afla în București, a realizat o ședință foto specială cu gândul la ziua ei de naștere. S-a lăsat pozată în sutien, în haine sumare, fiind machiată profesional și având părul lung, cu extensii.

Alexia Eram, sărbătorită pe 31 august

A avut și un tort cu lumânări, în care a suflat. Astăzi a împărtășit imaginile cu fanii ei, cu mesajul: „La mulți ani mie! 25. Mulțumesc pentru toate urările, vă iubesc”. Zilele acestea, Alexia Eram se bucură de o escapadă în Mykonos.

Acolo își petrece ziua de naștere alături de iubit, merg în cele mai exclusiviste destinații, la plajă și în localuri de lux.

Alexia Eram a fost surprinsă însă de ziua ei cu o urare specială de la mama ei. Andreea Esca a distribuit pe Facebook o poză cu Alexia, alături de mesajul: „25❣️Și ai rămas la fel 😂 Ai sunat când s-a crăpat de zi, să mă trezesc, pentru că: «e jour, nu e nuit» 😂😂😂😂 Singura diferență, față de acum 20 de ani, e că nu mi-ai mai deschis ochii cu degetele😂😂😂. Te iubește mama cu tot, cu sufletul tău de om bun și cu energia ta de rachetă! La mulți ani 🔥”.

Lecția pe care Andreea Esca le-a dat-o copiilor ei

Cu ocazia realizării unei campanii foto pentru un brand de haine, Alexia Eram a făcut dezvăluiri despre relația ei și a fratelui ei, Aris Eram, cu mama lor. Cei trei au pozat împreună în hainele brandului, iar tânăra a făcut o postare în social media despre lecția importantă învățată de la mama lor.

„Mama a fost și este un model pentru noi din toate punctele de vedere…și nu numai pentru noi. ♥️”, și-a început Alexia Eram confesiunea. „Ce ne impresionează cel mai mult la ea este pozitivitatea cu care tratează fiecare zi și fiecare obstacol.

Încă de când eram mici, spunea constant: «Atunci când nu mai poți, mai poți puțin» și așa am învățat să ne dorim constant să fim cea mai bună versiune a noastră și să lucrăm la asta cu pasiune. Mama, tu câtă pasiune ai primit la naștere de reușești să le faci pe toate în același timp?”, a scris Alexia Eram, care a învățat de la mama ei să fie tot mai bună în tot ceea ce face pe zi ce trece.

Totodată, ea a dedicat campania Andreei Esca, „mamei noastre, prezentatoarei de știri, femeii de afaceri, celei mai bune prietene, celei mai bune companii de petreceri și celei care pune pe toată lumea cu picioarele pe pământ, dar cu capul în nori, în același timp”.

