Poliția din Delta a fost chemată în jurul orei 15.00, ora locală, la blocul 7100 de pe Scott Road, pentru a investiga coliziunea dintre o motocicletă și un sedan, relatează publicația canadiană CBC News.

Șoferul mașinii nu a fost rănit, dar motociclistul a suferit răni serioase, conform declarațiilor autorităților. Imagini și videoclipuri apărute în mediul online arată motocicleta suspendată de un stâlp de semafor.

„Niciodată nu am mai văzut așa ceva, parcă e dintr-un film”, a declarat William, un locuitor din Surrey, care a dat peste accident în drum spre un magazin de gogoși din apropiere.

Acesta a observat inițial mașina avariată în mijlocul intersecției, după care și-a ridicat privirea și a văzut motocicleta.

Una motocicleta terminó colgando de un semáforo tras un fuerte choque con un #BMW cerca de la frontera entre #Surrey y #Delta.



„Mă uitam în jos și apoi am privit în sus: motocicleta era deasupra. Destul de nebunesc”, a spus el, adăugând că intenționa să rămână la fața locului pentru a vedea cum echipele vor coborî motocicleta.

„Doar să văd cum o dau jos… O să fie destul de interesant”, a adăugat Chan.

Jevon Ryan, un alt martor, a mărturisit că nu își poate explica cum vehiculul a ajuns în acea poziție.

„Te-ai aștepta să fie aruncată pe trotuar, spre magazine, dar să ajungă perfect acolo sus și să se înfășoare… E wow”, a spus Ryan.

