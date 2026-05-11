„MOBEX AB-HD-26 este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor”, se arată într-un comunicat al MApN.

Potrivit ministerului, rezerviștii cu domiciliul în Alba și Hunedoara sunt chemați la unitățile militare pentru a lua parte la activități de pregătire.

„Pe timpul exercițiului, o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în cele două județe, incluși în planurile de mobilizare, sunt chemați la unități militare pentru a participa la activități specifice de pregătire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Totodată, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, structură de specialitate a Guvernului României în domeniul pregătirii economiei și teritoriului pentru apărare, desfășoară, împreună cu autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice și operatorii economici din județul Alba cu atribuții în domeniu, activități specifice de verificare a modului de îndeplinire a responsabilităților care le revin, potrivit legii”, se mai arată în comunicatul MApN.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE