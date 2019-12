De Livia Lixandru,

Astfel că, Alina și Carmen sunt nevoite să se descurce cu un euro pe zi și au mărturisit cât de greu le-a fost să se adapteze unei situații cu care nu s-au mai confruntat până acum.

„Noi suntem blonde și avem mari probleme când umiditatea este foarte mare. La un moment dat eu păream un pop-corn explodat. În trusa de make-up nu avem foarte multe lucruri, adică nu avem tot ce ne-ar trebui, pentru că am încercat să punem strictul necesar, să nu avem un rucsac prea greu.

Aici am învățat că de nevoie poți să fii super inventiv și atunci ne-am dat seama că putem să cerem ulei pe la casele la care ajungem. Inițial am crezut că toată lumea are ulei de cocos și asta o să fie super pentru noi. Nu a fost chiar așa”, a mărturisit Carmen Grebenișan la Asia Express, potrivit observator.tv, citat de Spynews.

„Prima oară am primit un ulei rânced. Nu știm din ce era, avea un miros foarte ciudat, dar am zis că o să încercăm și asta, aia e! L-am aplicat pe păr, ne-am culcat, iar a doua zi chiar s-a văzut diferența.

La una dintre cazări o doamnă avea un ulei ceva mai bun pe care ni l-a pus într-o sticla de 0.5L. O purtăm cu noi peste tot și am descoperit că e bun nu numai pentru păr ci și pentru corp: gât, decolteu, genunghi, picioare, zone uscate.

După o zi de cursă în Asia Express, să te dai seara cu niște ulei, de care o fi el, pe picioare e ceva magic”, a mai spus Carmen, potrivit sursei citate.

