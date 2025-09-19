Alina Laufer, în vârstă de 42 de ani, a născut astăzi o fetiță perfect sănătoasă. Proaspătul tătic a transmis un mesaj emoționant și a dezvăluit numele pe care îl va purta micuța. Alina Laufer a născut pentru a patra oară, la patru ani distanță de nașterea prematură a gemenilor Davina și Nathaniel.

Pe o rețea de socializare, politicianul Ilan Laufer a dezvăluit că mezina familiei va purta numele Eden – care are origini evreiești, unde „eden” înseamnă „paradis”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Bine ai venit în viața noastră, scumpa noastră Eden Laufer! Astăzi, 19 septembrie 2025, Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar – pe tine, minunea noastră. Cântărești 3,105 kg și ai 51 cm de perfecțiune, iar inimile noastre sunt pline de recunoștință.

Recomandări Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru acest miracol. Să crești sănătoasă, ocrotită și iubită mereu”, a scris Ilan Laufer pe o rețea de socializare.

Recent, Alina a recunoscut că soțul ei și-ar fi dorit un băiețel. „Nu a fost nevoie să îi dau eu vestea, pentru că a fost alături de mine la morfologia fetală de trimestrul 1. El era ferm convins că o să avem un băiat, nu știu de ce simțea acest lucru. Și când doctorul ne-a spus că mai mult de 90% sunt șanse să fie fetiță, Ilan l-a pus să mai verifice, dar a fost același rezultat și nu la foarte mult timp după acestea au venit și testele genetice care au confirmat acest «diagnostic» de fată.

Eu m-am bucurat. Mie mi-a fost indiferent. Absolut orice putea să fie, am și fete și băieți, acum sunt o mamă fericită, așa că orice, dar sănătos să fie. Nu am absolut nicio pretenție și Ilan la fel. În definitiv, s-a adaptat imediat cu această situație”, a declarat Alina Laufer pentru viva.ro.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE