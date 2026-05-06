„V-am oprit pentru a vă sancționa pentru merite excepționale. Dați-mi voie ca în numele Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, alături de colegii mei aici de față, să vă transmitem sincerele noastre felicitări pentru marea voastră reușită din America.

Considerăm că este extraordinar că ați dus pe primul loc la nivel mondial numele țării noastre și mai ales al municipiului Brăila, sunteți geniali și nu putem decât să ne mândrim că avem așa oameni între noi, așa elevi, care prin muncă și perseverență au atins cele mai mari cote ale performanței”, le-a transmis polițistul, campionilor.

Pe lângă titlul mondial, următoarele trei poziții au fost ocupate tot de echipe românești:

Locul 2 – Heart of RoBots (Buzău);

Locul 3 – Quantum Robotics (București);

Locul 4 – AI Citizens (Focșani).

FIRST Tech Challenge (FTC) este o competiție de robotică cu tradiție în SUA, care se adresează elevilor din clasele 7-12 și care presupune proiectarea, construirea și programarea unui robot. Competiția se desfășoară și în România din anul 2016 sub numele de FIRST Tech Challenge România și este organizată de Asociația Nație prin Educație.





