Are un spațiu generos, în special în partea din spate, are scaune din piele, ecrane mari și o dotare digitală completă, inclusiv o gamă variată de aplicații.

Great Wall Motors impresionează și la capitolul motorizare. Gama include motoare pe benzină de 223 CP, hibride și versiuni plug-in care ating până la 462 CP.

Cea mai puternică variantă accelerează de la 0 la 100 km/h în doar cinci secunde, aproape de performanțele unui Defender.

Pe drumurile asfaltate, H7 oferă o experiență de condus confortabilă. În off-road, performanțele sunt suficiente pentru excursii de aventură, dar nu se ridică la nivelul unor modele precum Defender sau G-Klasse, scrie Bild.

Ceea ce distinge cu adevărat Haval H7 este prețul. Cu un cost estimat de aproximativ 35.000 de euro, modelul chinezesc este considerabil mai accesibil decât SUV-urile europene, care sunt mai scumpe chiar și second-hand.