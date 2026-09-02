Plecarea lui Pepe de la Antena 1 și venirea sa la Kanal D reprezintă una dintre schimbările importante din noul sezon de televiziune. Artistul a anunțat că începe un nou capitol profesional, însă postul nu a dezvăluit deocamdată în ce emisiune va putea fi urmărit.

Vestea a venit și cu o reacție din partea Alinei Pușcaș, colega lui Pepe de la „Te cunosc de undeva!”. Prezentatoarea a publicat un videoclip pe rețelele de socializare în care a vorbit despre plecarea acestuia.

„Azi am aflat că Pepe, colegul meu, m-a părăsit. Ne-a părăsit, m-a părăsit… Și pe mine și Te cunosc de undeva! Sunt un pic supărată pe el, pentru că mi-aș fi dorit să ducem împreună până la capăt proiectul Te cunosc de undeva!, dar sunt convinsă că pentru el, alegerea este una pozitivă. A fost și este un coleg extrem de generos, simpatic. Îi doresc tot binele din lume! Pepe, ești în sufletul meu oriunde ai fi tu. Îmi doresc ca la un moment dat să lucrăm din nou împreună”, a transmis Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

Mesajul Alinei Pușcaș nu a rămas fără răspuns. Reprezentanții Kanal D au reacționat la videoclipul prezentatoarei și i-au transmis acesteia un mesaj cu privire la noul coleg. „Ce mesaj frumos! Promitem să avem grijă de el”, au răspuns cei de la Kanal D.

Pepe începe un nou capitol la Kanal D

Pepe a confirmat oficial că face parte din echipa Kanal D și a transmis că își dorește să construiască noi proiecte pentru telespectatori.

„Sunt foarte bucuros să vă anunț că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional. Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viață şi să uite de grijile zilnice, iar asta îmi doresc să aduc și în casele telespectatorilor Kanal D. Și vă promit că urmează surprize frumoase!”, a declarat Pepe.

Postul de televiziune nu a anunțat încă în ce producție va putea fi văzut artistul. Kanal D a precizat că va reveni cu informații despre proiectele în care acesta va fi implicat.

Alina Pușcaș și Pepe (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Ce se întâmplă cu „Te cunosc de undeva!”

Alina Pușcaș a menționat în mesajul său și viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva!”. Prezentatoarea și-a exprimat regretul că nu va mai continua proiectul alături de Pepe, însă a transmis că îi respectă alegerea profesională. Potrivit declarației sale, „Te cunosc de undeva!” ar urma să revină cu un nou sezon la Antena 1 în această iarnă.

Pepe a avut mai multe roluri în cadrul producției de-a lungul anilor. A fost prezentator, dar și concurent, iar experiența sa în televiziune include și „Splash! Vedete la apă”, și „Next Star”, unde a făcut parte din juriu.

Pepe are peste două decenii de experiență în showbiz

Ionuț Nicolae Pascu, cunoscut publicului drept Pepe, activează de peste 20 de ani în lumea spectacolului. Artistul este cântăreț, compozitor, actor și prezentator de televiziune. De-a lungul carierei, a fost implicat în numeroase producții de televiziune și a lansat mai multe albume și piese care au ajuns cunoscute publicului român.

Mutarea la Kanal D marchează, astfel, o nouă etapă în cariera sa de televiziune. Deocamdată, postul păstrează în continuare misterul în privința emisiunii în care Pepe va apărea.

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