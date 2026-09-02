Dispozitivul promite să elimine complet nevoia utilizării aței dentare, combinând periajul clasic cu o cameră video de înaltă precizie și un sistem cu jet inteligent.

Dezvoltată pe parcursul a șase ani de cercetare și testare, noua periuță încearcă să rezolve una dintre cele mai mari probleme menționate de medici: lipsa igienizării spațiilor dintre dinți. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, aproape 3,7 miliarde de oameni suferă de afecțiuni orale, iar 9 din 10 persoane nu folosesc ața dentară cu frecvența recomandată de specialiști. În plus, durata medie de periaj este de doar 45 de secunde, mult sub pragul minim de două minute recomandat de stomatologi.

Mecanismul din spatele periuței Dyson se bazează pe o tehnologie numită Gap Optical Targeting. Periuța este echipată cu un obiectiv foto macro de 100k pixeli, capabil să analizeze 28 de imagini live pe secundă. Algoritmul de inteligență artificială, antrenat pe un set de date de peste 470.000 de imagini dentare, identifică spațiile interdentare în 100 de milisecunde și declanșează instant un jet conic de apă de gură pentru a curăța placa bacteriană în timp ce utilizatorul își periază dinții.

Dyson spune că inginerii săi au dezvoltat un jet conic cu acoperire mai mare, proiectat să fie delicat cu smalțul și gingiile. Periuța folosește un rezervor special anti-gravitațional de 12,5 ml, prevăzut cu o pompă cu membrană care împiedică pătrunderea bulelor de aer atunci când este înclinată orizontal pentru a curăța spatele dinților.

Dyson CameraJet. Foto: Dyson.

Pachetul include o stație de încărcare inteligentă care umple rezervorul cu apă de gură în trei secunde, reîncarcă bateria și asigură o depozitare igienică. Capătul de periaj folosește fibre cu duritate diferențiată pentru smalț și gingii, având un cip RFID integrat care anunță utilizatorul când trebuie înlocuit.

De asemenea, periuța se conectează prin Wi-Fi și Bluetooth la aplicația MyDyson, permițând utilizatorilor să vadă imagini live transmise de cameră și să primească recomandări personalizate pentru îmbunătățirea tehnicii de periaj.

Dispozitivul a fost lansat oficial pe piață pe 1 septembrie 2026, la un preț de 2409,99 lei, fiind disponibil în două opțiuni de culoare: Ceramic Ultra Blue și Ceramic Pink. În completarea ecosistemului, Dyson urmează să lanseze și o pastă de dinți specială fără spumă, concepută pentru a nu bloca vizibilitatea camerei video în timpul funcționării.



Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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