Kanal D își întărește echipa de divertisment pentru noul sezon de televiziune. Pepe, pe numele său Ionuț Nicolae Pascu, se alătură postului și urmează să fie implicat în proiecte de divertisment ale stației. Artistul are o experiență de peste două decenii în showbiz, timp în care a activat ca muzician, interpret, compozitor, actor și prezentator TV. De această dată, el începe o nouă etapă profesională la Kanal D.

Postul nu a anunțat încă exact emisiunea sau emisiunile în care va putea fi urmărit Pepe, urmând ca detaliile despre proiectele sale să fie prezentate ulterior.

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„Pentru mine începe un nou capitol profesional”

Pepe spune că este bucuros să facă parte din echipa Kanal D și că își dorește să construiască proiecte care să îi aducă pe telespectatori în fața micului ecran.

„Sunt foarte bucuros să vă anunț că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional. Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viață şi să uite de grijile zilnice, iar asta îmi doresc să aduc și în casele telespectatorilor Kanal D. Și vă promit că urmează surprize frumoase!”, a declarat Pepe.

Noul rol vine după mai multe experiențe pe care Pepe le-a avut de-a lungul anilor în televiziune, atât ca prezentator, cât și în postura de concurent sau jurat.

A prezentat „Te cunosc de undeva” și „Splash! Vedete la apă”

Pepe este deja cunoscut publicului de televiziune. De-a lungul carierei, a prezentat emisiuni precum „Te cunosc de undeva” și „Splash! Vedete la apă” și a făcut parte din juriul emisiunii „Next Star”. La „Te cunosc de undeva”, artistul a participat și în calitate de concurent, interpretând personaje diferite și punându-și în valoare atât calitățile vocale, cât și cele actoricești.

Experiența acumulată în televiziune îl aduce acum într-o nouă echipă, unde urmează să aibă un rol în proiectele de divertisment pregătite de Kanal D.

Pepe, o carieră de peste 20 de ani în muzică și televiziune

Pepe și-a construit cariera în muzică și televiziune de mai bine de 20 de ani. Artistul a contribuit la popularizarea stilului flamenco-pop în România, iar printre piesele care i-au adus notorietate se numără „Inimă nebună”, „Îmi place”, „Cine te iubește” și „Îmi pasă”.

În paralel cu activitatea muzicală, Pepe a continuat să apară în emisiuni de divertisment și în proiecte de televiziune. Acum, artistul își mută atenția către un nou capitol profesional, la Kanal D.

Deocamdată, postul nu a anunțat proiectul concret în care va fi implicat Pepe. Kanal D a transmis că va reveni cu informații despre show-urile în care acesta va putea fi urmărit. Venirea sa face parte din planurile postului pentru noul sezon de televiziune, iar telespectatorii urmează să afle în perioada următoare ce format va avea noul proiect.

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