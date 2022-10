Irina Deleanu a povestit că a avut un schimb dur de replici cu Alina Pușcaș din cauza unui loc de parcare. Cearta a avut loc de față cu fetița sportivei, care suferă de diabet. Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!” i-ar fi atras atenția fostei gimnaste că ar fi parcat pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități fără să știe că fiica ei suferă de diabet.

„Am fetița cu diabet și avem ca drepturi și acest permis de parcare, pe care-l folosesc când merg cu ea, pentru că i se poate schimba starea, i se mai face rău când îi crește sau scade glicemia.

Fii-mea se uita în dreapta și tocmai îmi spunea pe cine a văzut. Și fix când ne am dat jos, ne-a strigat: Să nu vă dea Dumnezeu să aveți nevoie de acel loc. Am rămas proasta, am întrebat-o ce problema are și daca a verificat”, a declarat Irina Deleanu pentru playtech.ro.

Micuța a asistat la cearta celor două și s-a speriat de cele întâmplate. „Lumea se uita la noi. M-am dus dupa ea si am spus daca a vazut ce am pe parbriz. Ea mi-a raspuns – ma lasati, ca o vad in picioare bine, sanatoasa. Ca e o nesimtire sa parchez pe acel loc. Am vrut sa-i arat ecusonul, ea mi facea poza la masina.

I-am spus ca e o ignoranta total, ca nu ma asteptam la aceasta atitudine. La care mi-a raspuns ca si daca îl am, e al fetitei. Adica fetita conduce masina. A plecat in tromba si bombanea. E dramatic pentru tine ca mama cand cineva te ataca si ca ce, aia e boala.

Pana nu te asiguri ca ataci corect, nu fa asta. Reactia fata de copil a fost total deplasata. Fata a fost socata tot drumul, iar eu nervoasa. I-a fost rau, s-a speriat sa fii in halul asta umilita si considerata ca o infractoare.

Am pretentia sa-si ceara scuze public. Pe multi ii enervează si cand vad masina, un Mercedes, probabil ca si pe ea la fel! Ne dăm deontologice pe la tv, dar cum sa atace asa un copil?”, ne-a mai completat Irina Deleanu.

Reacția Alinei Pușcaș

După ce s-a aflat de conflict, prezentatoarea a fost contactată de jurnaliștii de la Playtech pentru o reacție. „Scandalurile nu sunt pe lista mea de prioritati. E suficient sa se uite cineva pe camerele de supraveghere din parcare sa vadă cine pe cine a abuzat de fapt”, a declarat Alina Pușcaș pentru sursa mai sus menționată.

