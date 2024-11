Răzvan Simion, îndrăgitul prezentator de televiziune, a fost prezent la Gala Premiilor TV Mania, unde a fost premiat alături de colegul său, Dani Oțil, pentru emisiunea „SuperNeatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1. Formatul matinal, care se bucură de o longevitate remarcabilă de 16 ani, a fost desemnat „Cea mai bună emisiune de divertisment de zi”.

„Premiile nu sunt la noi acasă, sunt la noi la studio. Am luat multe premii de-a lungul timpului, unul singur îmi lipsește: Cel mai sexy prezentator TV. Când am venit noi în Antenă, Radu Vâlcan și Mircea Radu le luau pe toate. Nu aveam loc de ei. De asta nu se mai dă, am vorbit cu oamenii și le-am spus că nu se mai poate. Este cea mai bună emisiune de divertisment de zi. Pe vremea când am început la Antenă acum 16 ani, nimeni nu voia tronsonul acesta și nimeni nu considera că cineva se uită la televizor mai încolo de ora 9.00. Acum este bătaie pe tronsonul acesta. Toată lumea vrea să facă lucruri, televiziunile cât de mici au scos programe matinale. Suntem un fel de nașii lor, tăticii, că dacă te uiți, mai seamănă. Ideile mari circulă prin aer. Online a împrumutat mult de la TV, nu există un diss între TV și online”, a spus Răzvan Simion pentru CANCAN.RO.

„Unii bani se și refuză pentru că degeaba îi ai dacă nu ai timp să faci nimic cu ei”

Pe lângă premiul primit, Răzvan Simion a declarat că nu este deranjat că alte emisiuni au adoptat formatul lor. Dimpotrivă, acest lucru îl motivează. „Nu mă deranjează similaritățile cu celelalte emisiuni. Concurența te face doar mai puternic. Dacă mergi pe străzi în Italia sau Franța, vei vedea că unde se vinde croissant, lângă este o altă brutărie cu un alt tip de croissant pentru că aceea este strada pe care se mănâncă croissante. Dacă nu ar exista concurență, te-ai blegi. Toți știu să facă tiramisu, nouă ne iese mai bine.”

Cunoscut pentru prietenia strânsă cu Dani Oțil, Răzvan Simion a vorbit despre dinamica lor dincolo de camerele de filmat. Cei doi nu ezită să se tachineze frecvent, iar aceste momente spontane sunt îndrăgite de public. Întrebat despre posibilitatea de a trece în zona online, un trend tot mai popular în rândul prezentatorilor, Răzvan a mărturisit că nu exclude această variantă, însă momentan își concentrează energia pe ceea ce îl împlinește cu adevărat.

„Mi se pare că am pierdut startul, am avut prieteni care au insistat acum niște ani să fac asta, în pandemie mai exact, atunci când au fost premiați toți cei din seara asta. Mi se pare că s-au zis lucrurile toate, ar mai fi încă un podcast. Doi la mână, eu trebuie să găsesc conținut patru ore pe zi. Trebuie să spun lucruri, să fac lucruri, să pun întrebări. Sunt stors, nu mai pot. După ce termin programul, am nevoie de timpul meu. Mai sunt evenimente, mai sunt alte obligații, efectiv nu duc. Și dacă aș face și asta, chiar nu aș avea timp să îmi trăiesc viața. De ce să fac asta? Să acumulez ce anume? Oameni? Deja se uită mulți, faimă? Mă știu toți. Bani? Da, bani, dar ce fac cu ei dacă nu am timp?! Unii bani se și refuză pentru că degeaba îi ai dacă nu ai timp să faci nimic cu ei”, a spus Răzvan Simion.

