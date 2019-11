De Livia Lixandru,

”Când ai copii împreună cu cineva, vei fi mereu apropiat de persoana respectivă. Eu îl respect foarte mult pe Ilie și cred că, în afară de Ion Țiriac, sunt singura persoană care știe cu adevărat cât de valoros este el ca imagine pentru România.

Orice imagine ar avea el prin presa de aici, nu poate șterge un milimetru din dragostea cu care e văzut în străinătate. În legătură cu fetele, el se vede mereu cu ele și le iubește foarte mult. Se mândrește cu ele și ele sunt foarte mândre că sunt fetele primului număr 1 mondial din istoria ATP-ului”, a declarat Amalia Năstase pentru VIVA!.

Când a fost întrebată cât de mult a ajutat-o căsnicia cu Ilie Năstase, Amalia a făcut dezvăluiri emoționante despre tatăl fetelor sale.

”Cred că ce am făcut eu în mariajul cu Ilie Năstase m-a ajutat în viață. Tot din trecutul meu m-a adus unde sunt azi. Poți fi cu un om cunoscut, dar dacă ajungi cu el undeva și ești plantă, nu te ajută cu nimic.

Eu am reconstruit de la zero multe lucruri în viața mea, inclusiv reputații și la rândul meu am fost ajutată de foarte mulți oameni să cresc și să merg mai departe. Iar pentru asta, m-am bazat pe educația de acasă și pe sacrificiile pe care părinții mei le-au făcut pentru mine.

Ei au vrut să fiu capabilă să mă descurc oriunde și cu oricine în viață și au sacrificat multe să mă țină la școală, cu meditații și cu tot ce îmi doream.

Anul acesta l-am pierdut pe tata și îmi amintesc cum, după ”revoluție” (da, știu, am pus ghilimele), când toată lumea era pe jaf, foștii secretari de partid convertiți în directori au făcut praf și întreprinderea Automatica, unde tata era electrician-șef.

Au vândut bucată cu bucată halele și au dat afară foarte mulți oameni, printre care și pe tata, care era aproape de pensie. El a trebuit să se întoarcă și să fie paznic de noapte acolo, ca să aibă bani să fac eu meditații. Mama, la fel, a muncit din greu să îmi plătească mie tot ce îmi trebuia la școală. Ei sunt oamenii care au construit-o pe Amalia cu sacrificii enorme.

Le mulțumesc mereu și îi iubesc mult. Dar da, bineînțeles că a contat că am fost cu un om ca Ilie, de la care am învățat enorm de multe și căruia îi mulțumesc și mai ales îi mulțumesc pentru minunile de copii pe care îi avem împreună. Sunt recunoscătoare pentru tot trecutul meu și foarte mândră de ce am realizat și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că face minuni prin mine”, a mai spus Amalia.