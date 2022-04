Acum câteva săptămâni bune, Laurențiu Reghecampf a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță de pe Youtube. A fost unul dintre rarele interviuri pe care antrenorul le-a acordat despre separarea de Anamaria Prodan, în plin proces de divorț.

Laurențiu Reghecampf a stat față în față cu prezentatorul, iar în culise a fost și Corina Caciuc, iubita lui care în curând îl va face tată pentru a treia oară. Abia acum s-a aflat că impresara a analizat această apariție a lui.

În podcastul lui Damian Drăghici ea a afirmat că Laurențiu Reghecampf este într-o perioadă de cădere, fiind influențat mult de actuala parteneră. Anamaria Prodan a urmărit atent cu un profiler pentru a descifra gesturile, declarațiile soțului.

„Dacă nu era Anamaria Prodan, cine vorbea despre Reghecampf? Că atunci când eu l-am cunoscut pe Reghecampf nu știa nimeni de el, nu vorbea nimeni de el. Eu am construit pentru el ceva unic, ceva și dacă se mai naște de acum încolo de o mie de ori nimeni n-o să-i mai dea. (…) Problema e că noi am încercat să-l salvăm. (…)

El e și genul ăsta, îi e foarte frică, el când găsește pe cineva genul ăsta de amante el nu mai mișcă. E exact ce e mai rău pe pământ. Dacă îl mai are la mână și cineva, pffu, atunci e nenorocire, nu vorbește, nu scoate un cuvânt. Nu știu dacă te-ai uitat la un podcast unde a fost el și mă uitam cu cineva care este profiler de meserie și-mi spunea: Uite, el fiecare cuvânt pe care îl spune, el se uită în stânga, unde e amanta: “Am voie, pot să spun?” (n.r explică modul cum s-ar fi raportat Reghecampf la Corina Caciuc). Genul, știi, de ochii în pământ întotdeauna, mișcările astea tipice…”, spune Anamaria Prodan.

Ce se întâmplă cu procesul de divorț

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt în plin proces de divorț, după aproximativ 15 ani de relație. Cei doi au mai multe procese, și-au angajat avocați care deja se luptă în instanță pentru cauzele lor. Separarea legală nu au vrut să o facă la notar, ci au ajuns la judecătorie. Avocații lor au oferit un interviu pentru emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV. Ei au dezvăluit că în săptămâna aceasta urmează le vor propune clienților lor să se întâlnească și să se pună de comun acord, să încheie procesul amiabil. Așadar, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pot sta față în față înainte de Paște.

„Avem un următor termen pe 13 mai, s-a făcut un pas înainte vizavi de probe. Se vor face anchetele sociale la soți și vedem după ce se va întâmpla. Suntem în parametri normali ca să spunem așa. Instanța își face treaba, noi ne facem treaba, mergem înainte. ”, a declarat avocatul Anamariei Prodan, iar după avocatul lui Laurențiu Reghecampf a completat: „Totodată am făcut un pas înainte, zic eu, cu colegul avocat. Să stabilim în principiu o întâlnire, dacă și părțile își vor dori și să încheiem amiabil. Vom vedea, noi propunem, e dreptul lor să accepte sau să refuze, săptămâna viitoare ne vom întâlni și vom vedea ce iese. Toți pierdem”.

