Corvinul Hunedoara revine în Superligă după 34 de ani în urma victoriei cu FC Voluntari

Pe un stadion arhiplin, elevii lui Florin Maxim au tranșat partida în prima repriză prin două goluri marcate rapid din faze fixe de Pedro Albino și Goodlad, demonstrând o organizare defensivă impecabilă în fața tentativelor de revenire ale ilfovenilor.

În timp ce Hunedoara (68 de ani) sărbătorește promovarea matematică în Superligă cu două etape înainte de final, lupta pentru eșalonul superior rămâne deschisă pentru FC Voluntari (58 de puncte), care păstrează șanse la locul secund, aflându-se la doar două puncte distanță de Sepsi.

Reamintim că echipa din Hunedoara a produs o supriză uriașă în mai 2024 când a câștigat Cupa României după o finală cu Oțelul Galați, decisă la loviturile de departajare.

În urma acestui succes istoric, Corvinul Hunedoara, o divizionară secundă fără drept de promovare în Superligă, a reprezentat România în turul 1 preliminar al Europa League, ediția 2024/2025.

Înainte de acel meci, precedenta finală cu o echipă din divizia secundă a fost în 1982, când Dinamo trecea de FC Baia Mare cu 3-2. Ultima oară când o echipă din al doilea eșalon a câștigat Cupa României a fost în sezonul1974/197, când Rapid București, pe atunci în Divizia B, a trecut de Universitatea Craiova cu 2-1.

Corvinul Hunedoara: C. Sandu – Pedro Albino, Fl. Ilie, A. Manolache, R. Pădurariu – Cărăruș, Neacșa – Goodlad, N. Pîrvulescu, Buziuc – Ribeiro

Antrenor: Florin Maxim

FC Voluntari: Al. Maxim – R. Crișan, Onișa, D. Toma, Șuteu, Cvek, D. Andrei, I. Gheorghe, Guțea, Babic, M. Roman

Antrenor: Florin Pîrvu