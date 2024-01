„Abia aștept să am nepoți. Să îi văd eu pe ei cum aleargă prin casă, cum fac toate tâmpeniile pământului.

Am să-i las, am să îi iau cu mine peste tot, am să îi îmbrac. Eu am haine deja luate foarte multe pentru o fetiță. Rebecca îmi spune `«Mama, pe bune? Nu o să se mai poarte astea pe vremea aia». I-am spus că fetița ei sau prima fetiță care se naște o să fie total diferită de toate, pentru că eu de-a lungul anilor iau hăinuțe din cele mai frumoase colecții.

Eu mi-am dorit tare mult două fete, așa mi-am programat totul. Toată lumea mă întreabă cum Dumnezeu am putut să îmi programez viața secundă cu secundă. Cred că de la tata, din armată, să fie totul perfect, ceas. Am știut, fac o fată, la un an fac încă o fată, după care un băiat”, a mărturisit Anamaria Prodan, pentru WOWbiz.

Reacția Anamariei Prodan după ce s-a spus că Ronald Gavril este iubitul ei

În ultima perioadă, Anamaria Prodan și Ronald Gavril au fost surprinși împreună, iar recent s-a spus că ei formează un cuplu. Până acum, impresara nu a avut nicio reacție, însă în ultima zi a anului trecut, vedeta a transmis un mesaj.

Anamaria Prodan a postat prima imagine cu noul ei iubit, confirmând astfel că formează un cuplu cu Ronald Gavril. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre, postare la care impresara a adăugat și un scurt mesaj, dând de înțeles că și-a găsit liniștea alături de actualul partener.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril au petrecut Revelionul împreună, potrivit Spynews. „Cu ochii doar spre viitor așteptăm anul nou! Vă doresc un an plin de lumină, sănătate și împliniri. Eu sunt Anamaria Prodan, iar el este unicul Ronald Gavril”, este mesajul postat de impresară, pe Instagram.

