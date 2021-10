Anamaria Prodan rupe tăcerea despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Ce i-a spus acesta în urmă cu două zile. „Nu mai există loc de întoarcere”

„Eu am aflat prima dată de divorț când conduceam. M-a oprit un polițist și m-a intrebat cum s-a întâmplat asa ceva. Că tocmai a anunțat soțul dumneavoastră în presă, că divorțează. Vorbim foarte rar, pentru că eu consider că ce am avut de spus am spus, frumos și elegant.

Pentru mine nu mai există loc de întoarcere, de împăcare. Pentru că pe mine mine, un om nu trebuie să mă mintă sau să mă trrădeze. Probabil nu a mai fost fericit. Am vorbit rar. Noi am trecut printr-o perioadă grea. Un an de zile am încercat să o salvez pe mama mea.

Un an nu am făcut nimic. Am încercat să o salvez pe mama. Eu nici acum nu vreau să cred că există așa ceva, că a existat altă femeie. Nu vreau să vorbesc despre asta. Eu pot să divorțez în 30 de minute la Ambasada din America. Eu sunt omul care nu regret nimic.

Ceea ce vedeți astăzi, îmi este străin și mie. Nu îmi doresc să fiu târâtă în așa ceva. Nu îl cunosc pe omul de astăzi, nu îmi trebuie un astfel de om. Mă simt foarte trădată”, a declarat Anamaria Prodan „La Măruță”.

„Am vorbit acum două nopți cu soțul meu și îmi spunea că această domnișoară nu vrea să apară în presă niciodată. Cineva ar fi făcut conturi facke și așa ar fi ajuns mesajele și imaginile cu ei”, a mai adăugat impresara.

Citeşte şi:

Cum ajung 50.000 de români să se uite la un spital plin cu pacienți COVID, iar lor să li se spună că e gol. Imaginile față în față

Reacția ministrului Cîmpeanu în cazul profesoarei de la Botoșani ne arată de ce sarcina conspiraționiștilor e mai ușoară în România

LIVETEXT. Miniștrii propuși de Cioloș, la votul din comisiile de specialitate. 11 audiați, un singur aviz pozitiv

PARTENERI - GSP.RO FOTO | Splendoare pe Ghencea » Apariție răvășitoare la meciul CSA Steaua - Astra

Playtech.ro Doliu imens în televiziune. Vestea tristă a dimineţii a fost dată de Dan Negru

Observatornews.ro S-a apucat de videochat la 20 de ani. Reacția mamei după ce vecinii au aflat și i-au zis "Uite-o pe Miruna, e dezbrăcată"

HOROSCOP Horoscop 19 octombrie 2021. Scorpionii trebuie să iasă din propria minte, cea care acum le condiționează deciziile

Știrileprotv.ro O chelneriță a izbucnit în lacrimi când a văzut bonul. Ce i-a scris o femeie care a refuzat să lase bacșiș. VIDEO

Telekomsport Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse

PUBLICITATE Lasă-ți cardul acasă! Cum să plătești cu telefonul mobil și la ce te ajută