Acum, într-un interviu pentru Click, ea a dezvăluit că amenajarea noii sale locuințe aproape e finalizată, doar jucăriile copiilor mai sunt în dezordine. „Slavă Domnului că am terminat cu amenajările, cu toată mutarea. Acum suntem cam în ultima fază, mai avem puțin așa de aranjat pe la jucăriile copiilor. Am făcut o triere și am golit cam jumătate de casă. Recent, am mers și am făcut și niște donații minunate. Am fost în vizită la niște copii dintr-un sătuc de pe la munte.

Am donat foarte multe jucării, foarte multe haine și multe cărți. Le-am dat hainele copiilor care nu le mai veneau, din cele mai vechi, dar și haine noi, pe care nici nu apucaseră să le poarte. Nu-mi place să mă laud cu genul acesta de fapte. Astea le fac cu inima!”, a spus Anca Serea, care a și arătat în câteva clipuri și imagini pe Instagram cum arată casa.

Totodată, vedeta a mai mărturisit că nu a amenajat singură, s-a bazat pe ajutorul unui designer, iar mama și bona au ajutat-o la curățenie. „Moise nu stă locului o clipă, întoarce casa cu fundul în sus. În rest, ceilalți sunt cuminței, mai ales fetele. Eu și Adi ne dorim să fim sănătoși că așa le facem pe toate. Alergăm toată ziua încolo și-ncoace. Mă bucur că am reușit să ne mutăm în casa nouă.

A fost un haos total, pentru că am reamenajat, practic, tot. Fiecare copil are camera lui. E greu cu curățenia, dar mă mai ajută și bona, mă ajută și mama. E greu cu un copil, dar barem cu șase. Uneori, nu fac față nici cu bona! E haos! Se întâmplă uneori să-i găsesc și nemâncați, dar ne organizăm imediat. Am momente când obosesc, pur și simplu!”, a mai declarat Anca.

Motivul pentru care Anca Serea a vândut casa de jumătate de milion de euro

Acum câteva luni, Anca Serea și Adrian Sînă anunțau că și-au cumpărat o casă, după ce timp de doi ani și jumătate au stat cu chirie într-o vilă în același cartier. Fosta prezentatoare de la Prima TV a povestit că noua locuință nu era atât de încăpătoare precum își dorea, iar copiii erau nevoiți să împartă camerele.

„Ne-am apucat să cumpărăm o casă în complexul în care stăm, pe care am făcut-o absolut superb, sunt mândră de acest proiect și pe care între timp am decis să o vindem, pentru că nu ne satisfăcea din punct de vedere al spațiului. Copiii nu aveau dormitoarele lor, ci unii dintre ei trebuiau să își împartă camera, ceea ce pentru mine nu a fost o problemă niciodată.

Adi s-a gândit că ei vor crește, că vor avea nevoie de intimitate și am luat decizia împreună cu el, de fapt, el a avut capacitatea deosebită să mă convingă să nu ne mai mutăm în casa aceea, care e doar la câteva case distanță. Practic noi am rămas în același complex, într-o casă mai mare, care are 7 dormitoare, 7 băi, un living, un dining, o bucătărie, un birou, un dressing. Am vândut cealaltă casă acum câteva zile și am cumpărat-o pe asta în care locuim.

În momentul în care am decis să cumpărăm casa asta mai mică, nu era de vânzare casa în care locuim acum și a fost o decizie foarte bună luată de soțul meu. Eu aș fi ales întotdeauna calea mai simplă, să mă mut într-un loc unde este totul impecabil, să fie un restart, un nou început pentru noi, dar am zis să mai facem și de data asta un efort, să amenajăm casa în care locuim la fel de frumos, poate și mai frumos decât cea pe care am vândut-o și practic până la urmă este un proiect legat și de ambiție, și de timp. Am adăugat o mare diferență. E o casă aproape dublă ca și dimensiuni”, a declarat, pentru Impact.ro, Anca Serea.

