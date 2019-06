„Pentru că asta este ultima zi de plajă din vacanţa asta şi vom reveni cât de curând în formula completă, după ce copiii intră în vacanţă las aici câteva sfaturi pentru viitoarele mamici care mi-au scris.



Sarcina este o perioadă atât de frumoasă pentru orice femeie, aşa că ne dorim să ne bucuram pe deplin de ea. Când este cald şi frumos afară este placut să stai la plajă sau la piscină şi să te bronzezi. Dacă iei câteva măsuri de precauţie te vei asigura că atât tu cât şi bebeluşul tu sunteti protejati de efectele razelor ultraviolet. Pentru a vă asigura că aveți parte de protectie adecvata la nivelul pielii în sarcină este important să folosiți o loțiune de protectie solara cu factor SPF minim 30 și să purtați o pălarie. De asemenea, dacă transpirați sau intrati in apa este important să aplicați crema sau lotiunea respective. Daca nu știti care produs este sigur pentru tenul vostru, întrebați medicul sau farmacistul. Desigur, este important pe durata expunerii la soare să consumați lichide din abundență pentru a evita deshidratarea.

Loțiunile de bronzat conțin dihiroxiacetona, compus considerat in general sigur; este indicat să așteptați pâna în al doilea trimestru pentru a-l aplica dacă doriți, dar nu sub formă de spray. Dacă simțiti senzatie de greata sau amețeală cât timp stați la soare, trebuie să plecați de pe plajă sau de la soare. Deși este plăcut să te bronzezi, expunerea necontrolata, mai ales in intervalul in care radiatiile ultraviolet sunt puternice (ora pranzului), poate cauza arsuri solare. Este întotdeauna mai bine sa previi decât să tratezi, asa ca va recomand sa aveti grija de pielea voastra si sa va bucurati de această vară frumoasă!Și nu, nu e interzis să intrăm în apa mării sau în piscina”, a fost mesajul postat de Anca, pe Instagram.

