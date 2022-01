Chiar înainte de Crăciun, Andreea Antonescu a venit în Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a reunit toată familia. Artista a plecat împreună cu mama ei, fiica sa și fratele ei, iar acolo s-au întâlnit cu Traian Spak. Sienna și-a dorit ca toată familia să fie împreună de sărbători, așa că părinții săi i-au respectat decizia.

Deși nu mai formează un cuplu, Andreea Antonescu și Traian Spak au rămas în relații bune, iar principalul lor scop este ca fetița lor să fie fericită.

„De data asta a zis prezent la această sărbătoare, de Crăciun, de Revelion. Pentru că noi suntem în relații foarte bune și, înainte de orice, chiar dacă ne-am separat, știm foarte bine care ne este scopul, care ne este planul în continuare, și anume Sienna, să-i fie bine, ea să fie fericită. Noi, ca și părinți, pentru că indiferent de orice, acest statut nu ne poate fi luat de nimeni, facem tot posibilul ca al nostru copil să fie fericit.

De Revelion am stat mai mult acasă, adunați cu toții. Am povestit, am cântat, ne-am distrat și am făcut tot ce și-a dorit copilul. Mai ales că ea a avut și o prietenă foarte bună, ele s-au distrat și noi am stat mai mult după ele, în jurul lor. În noaptea de Revelion am ieșit puțin, după care ne-am întors acasă, pentru că atmosfera de acasă nu se compară cu nimic”, a declarat Andreea Antonescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Andreea Antonescu își mai dorește un copil

Pentru anul 2022, jumătatea trupei Andre are planuri mari. Artista își dorește să meargă mai departe cu cariera sa și să lanseze noi piese. Marea dorință a Andreei Antonescu este de a mai avea încă un copil și nu ezită niciodată să declare acest lucru.

„Prima dorință este ca toți să fim fericiți, împliniți, sănătoși. Cariera să meargă mai departe. Cât mai multe piese noi, atât singură, cât și cu Andre și, Doamne ajută!, și un copil. De ce nu? Știți foarte clar că îmi doresc și un copil”, a mai spus vedeta.

