De Livia Lixandru,

„După un drum de 20 de ore în care nu am dormit deloc cu Clarita în brațe, după ce am despachetat 5 geamantane, dormit câteva ore, apoi călcat, apoi făcut ordine după copii, și după ce am intrat în apă cu Ella, uscat și aranjat, mi-am pus faţa de divă și am reușit să fac și eu niste poze’, a scris Andreea Bălan pe rețelele de socializare, imediat ce a ajuns în vacanță.

Una dintre fanele vedetei nu a trecut cu vederea aceste informații și a acuzat-o pe artistă că minte și că exagerează spunând aceste lucruri.

„Cine te crede ca n-ai dormit atâtea ore? Și ai mai făcut și curat și înot etc… minciuni… astea sunt în top la noi! Doar la români!’ este mesajul lăsat de o tânără la postarea vedetei.

Așa cum era de așteptat, Andreea Bălan nu s-a abținut și i-a dat replica internautei. Parerea ta este proastă și dacă tu nu esti capabilă să faci asta nu înseamnă că alții nu pot să arate impecabil și să fie și mame, și gospodine’, i-a spus interpreta

