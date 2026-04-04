Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății din partea USR, a declarat pe Facebook că „funcționarii din Ministerul Sănătății tocmai s-au prins că e groasă”, susținând că a fost contactat de o persoană din minister care i-ar fi spus că Alexandru Rafila, actual deputat PSD, știa despre consecințele financiare grave pentru România dacă nu răspundea la oferta Pfizer.

„România va plăti sute de milioane de euro în plus, dar Rafila s-ar fi lăsat convins de apropiați care îi spuneau: „Lasă-l, Săndule, e prejudiciul lui Cîțu, cu cât mai mare, cu atât mai bine”, a scris Voiculescu, adăugând că este „șocat” de cele aflate.

Alexandru Rafila a răspuns imediat acuzațiilor, afirmând că „minciuna dăunează grav sănătății» și că Voiculescu ar încerca să fugă de responsabilitatea pentru deciziile luate de el și de colega sa de partid, Ioana Mihăilă, în timpul guvernării USR. „Domnul Voiculescu fuge de orice responsabilitate și încearcă să lege situația creată de el și echipa sa de mine și de echipa Ministerului Sănătății”, a spus Rafila.

Rafila a subliniat că, în timpul mandatului său, a reușit să renegocieze și să vândă aproximativ 7,5 milioane de doze de vaccin, economisind astfel peste 150 de milioane de euro pentru România.

„Poate domnul Voiculescu să răspundă dacă o renegociere ar fi fost posibilă, având în vedere limitările legale care nu ne permit să plătim pentru ceva ce nu primim? Dacă USR nu a avut nicio legătură cu această achiziție, de ce apare numele doamnei Ioana Mihăilă pe memorandum? Este absurd să fiu considerat vinovat pentru greșelile făcute de guvernul Cîțu și implicit de ministrul Sănătății de atunci”, a adăugat fostul ministru PSD.

Totodată, Rafila a cerut ca Voiculescu să prezinte eventualele dovezi organelor de cercetare penală, acuzându-l că lansează informații false în spațiul public. „Este degradant pentru un parlamentar european și consilier onorific al Președintelui României să recurgă la asemenea tactici, în care moralitatea și adevărul lipsesc cu desăvârșire”, a concluzionat Rafila.

Conflictul dintre cei doi foști miniștri scoate la iveală tensiunile politice și administrative legate de gestionarea achizițiilor de vaccinuri în perioada pandemiei COVID-19. Disputa rămâne deschisă, iar opinia publică așteaptă clarificări suplimentare din partea autorităților.

Ministrul Sănătății a făcut primele declarații după ce România a pierdut procesul cu Pfizer și va trebui să dea 600 de milioane de euro pentru dozele din vaccinul anti-COVID nefolosite. Alexandru Rogobete a explicat cum va plăti România pentru dozele de ser.

Ministrul Justiției a explicat miercuri, 1 aprilie 2026, ce riscă România dacă nu plătește cele 600 de milioane de euro.

