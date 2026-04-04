Cum și-a resetat cariera

Tania Turtureanu și-a deschis sufletul într-un interviu special pe care l-a acordat pentru Libertatea, interviul în cadrul căruia a vorbit despre pasiunea sa pentru muzică, mărturisind și când s-a lăsat ultima oară dusă de val.

Născută pe 27 iunie 1991 în satul Chișcăreni, Sîngerei, Tania Turtureanu cântă de la şase ani şi a urmat paşii clasici ai unei cariere muzicale, de la Colegiul de muzică la Conservator, de la concursuri și recitaluri, fiind foarte cunoscută în Republica Moldova.

Tania este mamă a doi copii pe care îi crește singură, după ce a divorțat de tatăl lor. În 2023, un moment de cumpănă a făcut-o să își reseteze viața și cariera. A făcut o hernie cervicală, a fost la un pas de paralizie, până şi corzile vocale îi fuseseră afectate. Slăbită fizic, cu moralul la pământ, ieşită dintr-o relaţie ce o secătuise emoţional, era epuizată din toate punctele de vedere.

Însă nu a cedat și s-a hotărât să reseteze totul. În toamna anului 2023 și-a promis să-și urmeze inima. Tania Turtureanu a început să-și facă simțită prezenţa pe reţelele sociale pe care nu le frecventa deloc, a postat acolo câteva melodii de test mai multe săptămâni. După care, din ianuarie 2024, a început să urce pe rețelele sociale numai compoziții proprii. Iar reacția fanilor a fost una impresionantă, Tania Turtureanu devenind în scurt timp o artistă foarte apreciată.

În 2016 și 2017, Tania Turtureanu a fost la Vocea României. Însă niciunul dintre scaunele juraților nu s-a întors, deși era limpede că vocea ei e una deosebită. Iar dacă atunci nu a întors scaune, acum Tania Turtureanu întoarce toate privirile fanilor muzicii bune, trezește emoții și cucerește publicul din România și Republica Moldova. Pe 8 mai va avea un concert special la Sala Palatului din Capitală. Iar între 16 și 24 mai va avea un turneu în Europa de Vest, cu cinci concerte la Dublin, Londra, Bruxelles, Paris și Frankfurt. În iulie, Tania Turtureanu va concerta la Electric Castle.

„Muzica din perioada interbelică lasă loc emoției să respire”

-Libertatea: Cum s-a născut pasiunea ta pentru muzică? Ce artiști te-au „contaminat” cu sunetul muzicii?

-Tania Turtureanu: Pasiunea mea pentru muzică s-a născut foarte devreme, pentru că mama îmi cânta mereu. Am crescut pe muzica Mariei Tănase, iar mai târziu le-am descoperit pe Mădălina Manole, Laura Stoica și Aura Urziceanu, artiste care m-au făcut să înțeleg câtă emoție poate purta o voce.

Tania Turtureanu spune că mama îi cânta mereu. Foto: Mihai Turculeț

-Ai cântat un an la teatru și ai interpretat piese românești din perioada interbelică. Ce te captivează cel mai mult la muzica din perioada interbelică?

-Textele, cuvintele, muzicalitatea limbii române, liniile melodice — toate aparent simple. Dar tocmai în această simplitate stă frumusețea lor. Muzica din perioada interbelică spune mult fără să ridice vocea și lasă loc emoției să respire.

„Am frica asta că s-ar putea să îmi folosesc vocea nu acolo unde trebuie”

-Ai declarat la un moment dat. Mai ai această teamă?

-Cred că această teamă nu dispare cu totul. Ea vine din responsabilitatea pe care o simt față de darul pe care l-am primit. Dar, în același timp, am învățat să am mai multă încredere că vocea mea ajunge exact acolo unde trebuie, la oamenii care au nevoie să o audă.

-Care au fost experiențele ce te-au făcut mai puternică?

-Cred că fiecare pas din drumul meu m-a făcut mai puternică — și cele frumoase, și cele dificile. Scenele pe care am urcat, oamenii pe care i-am întâlnit, dar mai ales momentele în care am avut îndoieli și totuși am mers mai departe.

-Când te-ai lăsat ultima oară dusă de val?

-Pe scenă. De fiecare dată când cânt și simt energia oamenilor din sală, uit de timp și de tot ce e în jur. Atunci mă las dusă de val cu totul.

-Cum decurge procesul creativ în cazul tău?

-De cele mai multe ori începe cu o emoție sau cu o idee care nu îmi dă pace. Uneori vine mai întâi o linie melodică, alteori câteva cuvinte. Le las să se așeze în timp, până când simt că piesa își găsește forma ei firească.

-Când ai simțit pentru prima dată că poți și vrei mai sus în muzică?

-Cred că am simțit asta cu adevărat în momentul în care, la concerte, am auzit oamenii cântând piesele mele împreună cu mine – de la mic la mare. Atunci am înțeles că muzica mea a ajuns la oameni și că acest drum merită dus mai departe.

-Cât e liniște și cât e dor în lumea ta?

-Cred că sunt în egală măsură. Liniștea mă ajută să mă regăsesc, iar dorul mă face să creez. Din amândouă se nasc, de cele mai multe ori, cântecele mele.

”Procesul creativ începe mereu cu o emoție”, spune Tania. Foto: Mihai Turculeț

„Să rămâi sincer cu tine, să faci lucrurile cu inimă ”

-Care au fost cele mai speciale reacții pe care le-ai primit după ce ai lansat „Iubește-mă” și „Ce frumos”?

-Cele mai speciale reacții sunt cele în care oamenii îmi spun că s-au regăsit în piesele mele. Îmi amintesc un mesaj care m-a emoționat profund: «Când o să am o fată, o să o cheme Tania și am să-i povestesc că muzica Taniei Turtureanu m-a readus la viață.» Când cineva îți spune că un cântec l-a ajutat într-un moment important din viață, înțelegi că muzica ta a ajuns exact acolo unde trebuia.

-Care e „rețeta” pentru a nu trăi cu supărări și nici cu gura lumii?

-Cred că rețeta este să ai curajul să-ți trăiești viața așa cum o simți, nu cum așteaptă alții de la tine. Să rămâi sincer cu tine, să faci lucrurile cu inimă și să nu uiți că oamenii vor avea mereu ceva de spus. Important este să nu lași vocea lor să fie mai puternică decât vocea ta.

-Care sunt cele mai mari motive de fericire pentru tine?

-Cele mai mari motive de fericire pentru mine sunt oamenii dragi și muzica. Familia mea, copiii mei și momentele în care urc pe scenă și simt că ceea ce cânt ajunge în inimile oamenilor.