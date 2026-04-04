București, în fruntea clasamentului la prețuri mari

Deși alte capitale europene, precum Londra sau Bruxelles, se confruntă cu prețuri mai mari la energia electrică, Bucureștiul ocupă o poziție fruntașă atunci când costurile sunt raportate la puterea de cumpărare. Veniturile mai mici ale românilor în comparație cu cele din alte state europene amplifică povara facturilor la utilități.

Situația actuală este rezultatul eliminării plafonării prețurilor la energia electrică în vara anului 2025. Măsura, care timp de câțiva ani a oferit protecție consumatorilor români, a fost suspendată, ceea ce a dus la o creștere bruscă a costurilor, inclusiv dublarea facturilor la electricitate. Deși prețurile au înregistrat o ușoară stabilizare, acestea rămân în continuare ridicate.

Măsuri de sprijin pentru consumatori

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că prețurile gazelor naturale pentru consumatorii casnici nu vor depăși nivelul maxim actual. „Va fi introdus un mecanism transparent, prin care va exista un preț reglementat la producători și pe tot lanțul de transport, distribuție și furnizare”, a explicat acesta.

În ceea ce privește energia electrică, Ivan a reamintit despre menținerea ajutorului de 50 de lei pe lună pentru persoanele cu venituri de până la 1.950 de lei, urmând ca plafonul să crească la 2.500 de lei. „Pentru electricitate avem deja proiecția făcută pe întreg anul, să continuăm cu cei 50 de lei pe lună pentru oamenii care au venituri până în 1.950 lei”, a subliniat ministrul.

România se confruntă, așadar, cu provocările unei piețe energetice în continuă schimbare, iar locuitorii Capitalei resimt din plin impactul acestor fluctuații financiare asupra bugetelor personale.