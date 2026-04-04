Cum a încercat șoferul turc de TIR să aducă 30 de kilograme de cocaină în România

Un cetăţean turc, în vârstă de 45 de ani, a fost reţinut de procurorii DIICOT Mehedinţi, sâmbătă, 3 aprilie 2026, după ce a fost prins transportând aproximativ 30 de kilograme de cocaină.

Drogurile, împărţite în 33 de pungi şi ascunse în două genţi plasate în cabina capului tractor al unui ansamblu rutier de transport marfă, au fost descoperite în urma unei acţiuni ample de urmărire, informează News.ro.

Bărbatul a fost prins cu cele două genți pline de cocaină la graniță

Șoferul turc de TIR a fost prins în flagrant, chiar în momentul în care încerca să între în România cu cele două genți pline cu cocaină. Bărbatul a fost reținut.

„Măsura a fost luată după ce inculpatul a fost prins în flagrant în timp ce transporta cantitatea de aproximativ 30 kilograme cocaină, drog de mare risc”, au transmis reprezentanţii DIICOT într-un comunicat oficial. Acţiunea s-a desfăşurat în colaborare cu autorităţi judiciare din Uniunea Europeană.

Șoferul de TIR este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc

Anchetatorii au precizat că inculpatul este cercetat pentru trafic internaţional şi intern de droguri de mare risc. În cursul zilei de duminică, 4 aprilie 2026, va fi sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mehedinţi cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Operaţiunea de prindere a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, Poliţiei municipiului Orşova, precum şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi.

Totodată, DIICOT subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, inculpatul beneficiază de toate drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumţia de nevinovăţie.

