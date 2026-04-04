Însoțitorul de zbor nu recomandă niciodată aceste locuri pentru pasagerii anxioși

Adam Hodge, un însoțitor de bord în vârstă de 35 de ani, originar din Newcastle, lucrează de opt ani pentru Wizz Air și cunoaște în detaliu configurația avioanelor. Într-un interviu acordat pentru Express.uk, Adam a explicat care sunt locurile cele mai potrivite pentru pasagerii care se tem de zbor sau de turbulențe.

„Nu recomand să stați chiar în partea din spate a avionului, deoarece acolo turbulențele se simt cel mai intens, fiind o zonă mai îngustă a aeronavei. Este puțin mai instabil decât partea din față”, a explicat el.

Care sunt cele mai bune locuri din avion pentru pasagerii care au frică de zbor

Totuși, însoțitorul de zbor a explicat și care sunt cele mai bune locuri din avion pentru pasagerii care au frică de zbor, care sunt anxioși sau nervoși în timpul călătoriei. Există și o serie de recomandări pentru persoanele care se tem cel mai mult de turbulențe pe timpul călătoriei.

El a subliniat că aceste locuri nu sunt nici în spatele avionului, nici în față, dar sunt suficient de aproape de echipajul de zbor pentru a putea cere ajutor sau informații suplimentare.

„Dacă oamenii sunt puțin nervoși în legătură cu zborul sau turbulențele, recomand să stea între rândurile 5 și 10 sau 25 și 30”, a spus Adam, a mai dezvăluit însoțitorul de bord.

Pe lângă alegerea locurilor dintre rândurile 5-10 sau 25-30, Adam sugerează întotdeauna locurile de la geam. „Recomand mereu un loc la geam”, a spus el. Totuși, când vine vorba de siguranță, experții sunt de părere că cel mai bun loc din avion este 11A.

Adam spune că membrii echipajului sunt mai atenția la pasagerii care pot întâmpina probleme pe durata zborului și tocmai de aceea încearcă să îi așeze pe locurile mai apropiate de echipaj.

„Întotdeauna încercăm să plasăm pasagerii nervoși lângă membrii echipajului. Astfel, îi putem informa despre ceea ce se întâmplă, când și de ce. Cred că o mare parte din anxietate provine din lipsa de explicații”, a adăugat el.

De ce este important ca pasagerii care au frică de zbor să discute cu membrii echipajului

Adam, care activează și ca reprezentant în Consiliul Echipajului de Cabină al Wizz Air, a subliniat importanța comunicării continue cu pasagerii.

„Îmi place să îmi țin pasagerii informați. Aș prefera să le ofer cât mai multe detalii. Uneori, poate nu am un răspuns complet, dar atât timp cât pasagerii văd că faci tot posibilul să îi ții la curent, acest lucru ajută mult”, a explicat el.

Din experiența sa personală, Adam a observat că lipsa informațiilor din partea echipajului poate cauza frustrare și disconfort.

„Când călătoresc cu alte companii aeriene și nu sunt informat suficient, mă simt puțin iritat. Îmi folosesc experiența personală ca pasager și cea de însoțitor de bord pentru a-mi îmbunătăți comunicarea cu pasagerii noștri”, a declarat Adam pentru sursa citată mai sus.