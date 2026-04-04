Psihologul și-a construit ceainăria inspirat de o fotografie cu grădini japoneze

Pentru Andrew, totul a pornit când a descoperit o carte despre grădini japoneze. Acolo, psihologul în vârstă de 76 de ani a descoperit o imagine care l-a inspirat să-și ridice un proiect de suflet. Deși nu este tâmplar, bărbatul a început să construiască o ceainărie japoneză „la capătul lumii”.

„Nu sunt tâmplar sau constructor, iar pregătirea mea este în psihologie, educație și teologie. Totuși, am vrut întotdeauna să încerc un astfel de proiect. Am lucrat singur, fără ajutor profesional sau din partea familiei și prietenilor”, a declarat el, potrivit portalului de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Bărbatul de 76 de ani a construit singur ceainăria „de la capătul lumii”

Inspirat de o fotografie dintr-o carte despre grădinile japoneze, Andrew căuta inițial să construiască o colibă în propria grădină pentru a se putea bucura de peisaj. Adesea expus vânturilor puternice, locul nu îi permitea să petreacă atât de mult timp în aer liber pe cât și-ar fi dorit.

Căutând soluții pe internet, a descoperit planurile de la „Pin-Up Houses”, care i s-au părut ideale pentru viziunea sa.

„Am respectat cu strictețe principiile tradiționale ale ceainăriilor japoneze în procesul de proiectare. Cele mai importante elemente funcționale ale clădirii sunt prezentate în proiecții axonometrice”, a explicat Andrew.

Construcția ceainăriei japoneze a fost o provocare pentru psihologul de 76 de ani

Construcția ceainăriei a început într-un moment dificil.

„La trei zile după livrarea materialelor, în iunie 2020, mi-am rănit genunchiul. Operația a fost programată pentru septembrie, așa că am început proiectul folosind cârje. A fost o provocare fizică, mai ales să urc scările sau să lucrez pe schele”, a povestit Andrew.

Bărbatul a reușit să construiască ceainăria în 12 luni

Printre cele mai mari dificultăți tehnice au fost construirea acoperișului central și realizarea ușilor glisante, a ferestrei rotunde și a deschiderilor de acoperiș.

În ceea ce privește normele legale din Noua Zeelandă, Andrew a menționat că un nou regulament introdus în 2020 permite ridicarea construcțiilor de până la 30 de metri pătrați fără autorizație de construcție, cu condiția respectării reglementărilor de construcție.

„Am respectat cu strictețe toate regulile pe parcursul procesului”, a subliniat el.

Deși ceainăria sa se bazează pe principiile zen, Andrew nu practică budismul zen.

„Sunt un urmaș al lui Iisus Hristos și obișnuiesc să meditez și să mă rog. Totuși, cultura japoneză mă fascinează, iar călătoriile mele în Japonia mi-au oferit o apreciere profundă pentru tradițiile și templele lor”, a explicat el, potrivit sursei citate mai sus.

Ce mesaj are psihologul care a construit singur o ceainărie japoneză

Andrew a dorit să transmită un mesaj celor care se gândesc să se aventureze într-un proiect similar.

„Indiferent de vârstă sau de lipsa de experiență, dacă sunteți hotărâți, alegeți un plan și bucurați-vă de proces. Planurile sunt ușor de înțeles, dar este important să studiați cu atenție documentația. Recomand să desenați schițe proprii pentru a înțelege mai bine fiecare etapă și a vizualiza rezultatul final. Și nu uitați, asigurați-vă că aveți toate uneltele necesare”, a explicat el.

Această poveste nu este doar despre construcția unei ceainării. Este despre curajul de a începe ceva nou la orice vârstă, despre răbdarea de a depăși obstacolele și despre importanța găsirii liniștii interioare. Ceainăria lui Andrew nu este doar o simplă structură – este o manifestare a păcii sufletești transpusă în spațiu.

