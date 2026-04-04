Riscurile ascunse ale compușilor din produsele de curățare

„Rezultatul surprinzător al acestui studiu a fost că acești compuși, atunci când au fost inhalați, au provocat de 100 de ori mai multe leziuni pulmonare și de 100 de ori mai multă letalitate în comparație cu ingerarea orală”, a explicat Gino Cortopassi, biochimist și farmacolog la Școala de Medicină Veterinară UC Davis Weill. Studiul a relevat că nivelurile de QAC detectate în sângele șoarecilor expuși la vapori sunt similare cu cele măsurate în sângele uman, ceea ce indică riscuri potențial serioase.

Compușii cuaternari de amoniu sunt utilizați ca dezinfectanți încă din anii 1940 și se regăsesc în produse de curățare cunoscute precum Lysol și Roccal. Deși nu sunt foarte volatili, aceștia pot pătrunde în plămâni atunci când sunt dispersați sub formă de aerosoli. În plus, QAC-urile sunt prezente și în alte produse uzuale, cum ar fi spray-urile nazale, apa de gură, balsamurile de rufe și foile de uscător.

Inhalarea, principala cale de expunere la substanțele periculoase din dezinfectanți

Într-un studiu anterior din 2021, echipa condusă de Cortopassi a constatat că 80% dintre participanți aveau niveluri detectabile de QAC în sânge. Mai mult, cei cu cele mai mari concentrații de astfel de compuși prezentau și cele mai scăzute niveluri de energie în mitocondrii, structurile celulare responsabile de producerea energiei. Deoarece QAC-urile nu pătrund ușor prin piele sau prin tractul intestinal, cercetătorii suspectează că inhalarea este principala cale prin care acestea ajung în organism.

Descoperirile sugerează o legătură directă între inhalarea vaporilor de QAC și dezvoltarea unor afecțiuni pulmonare grave, precum astmul sau boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC).

„Trebuie să ne întrebăm dacă vrem cu adevărat să avem toate aceste spray-uri dezinfectante pe bază de QAC în mediu, având în vedere toxicitatea lor pulmonară dovedită la șoareci”, a avertizat Cortopassi.

Concluziile cercetării subliniază necesitatea reevaluării utilizării pe scară largă a produselor care conțin QAC, mai ales în condițiile în care acești compuși se regăsesc în sângele uman și pot avea efecte nocive asupra sănătății. Specialiștii recomandă ca utilizarea acestora să fie reglementată mai strict pentru a preveni riscurile asupra sănătății publice.