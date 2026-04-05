05 apr. - Acum 7 ore OPEC+ crește producția de petrol Țările membre OPEC+ au decis duminică să crească din nou cotele de producție de petrol, dar au avertizat că repunerea în funcțiune a infrastructurilor energetice avariate de războiul din Orientul Mijlociu va fi costisitoare și va necesita mult timp, relatează AFP. Pentru a doua lună consecutiv, țările OPEC+, grup ce include și mai multe state din Golf care au fost vizate de atacurile de represalii iraniene în urma războiului lansat de SUA și Israel, au convenit o creștere a producției cu 206.000 de barili pe zi începând din luna mai, potrivit unui comunicat. La 1 martie, aceste opt țări – Algeria, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kazahstan, Kuweit, Oman și Rusia – hotărâseră deja să-și majoreze cotele de producție de petrol tot cu 206.000 de barili pe zi, începând din luna aprilie. Pe de altă parte, OPEC+ a avertizat că repararea instalațiilor energetice afectate de război va fi costisitoare și de durată, situație care ar putea exacerba dificultățile de aprovizionare cu petrol și produse petroliere la nivel global. Organizația a subliniat de asemenea importanța crucială a protejării rutelor internaționale de transport maritim pentru a asigura un flux neîntrerupt de petrol, produse petroliere și gaz natural lichefiat.

05 apr. - Acum 7 ore Un fost președinte și un fost ministru de externe din Iran sunt considerați „trădători” și amenințați cu moartea Fostul ministru de externe Mohammad Javad Zarif și fostul președinte iranian Hassan Rouhani sunt numiți „trădători” și „agenți” ai Statelor Unite, după ce au pledat pentru încheierea unui acord de pace, relatează Iran International. Un editorial publicat joi seară de fostul șef al diplomației iraniene în revista americană Foreign Affairs a stârnit furie în Iran. Pentru a evita noi pierderi civile, Iranul „ar trebui să profite de poziția sa dominantă nu pentru a continua luptele, ci pentru a proclama victoria și a încheia un acord care să pună capăt acestui conflict și să prevină apariția unuia nou”, notează diplomatul iranian în acest articol de opinie, potrivit AFP. La rândul său, Hassan Rouhani, președinte în perioada 2013 – 2021, a cerut Iranului să fie pregătit să încheie războiul într-un mod „onorabil”, care să servească intereselor naționale și publicului, subliniind totodată necesitatea coordonării resurselor pentru a preveni atacurile asupra insulelor din Golful Persic și a menține controlul asupra Strâmtorii Ormuz. El a adăugat că păstrarea țării și a Republicii Islamice necesită reforme politice imediate. Deputatul radical Hamid Rasaei a cerut ca fostul ministru de externe și fostul președinte să fie arestați, iar fotografii cu Zarif și Rouhani au fost incendiate la mitinguri organizate vineri seara de regim. Simpatizanții regimului Republicii Islamice au afișat pancarte în care îi numesc „trădători” și „agenți” ai Statelor Unite și au cerut să fie pedepsiți cu moartea, observă Iran International.

05 apr. - Acum 8 ore Iranul a lansat șase salve de rachete către Israel; o clădire rezidențială a fost lovită la Haifa Iranul a lansat șase salve de rachete asupra Israelului duminică până la ora locală 19:00, iar una dintre rachete a lovit direct o clădire rezidențială în orașul Haifa, rănind cel puțin patru persoane, relatează agenția de presă EFE, citată de Agerpres. În zonele din apropierea graniței cu Libanul sirenele de raid aerian au sunat de mai multe ori pe parcursul zilei de asemenea din cauza rachetelor trase dinspre Liban de gruparea șiită Hezbollah. În primele ore ale dimineții, sirenele au fost activate în zona Beersheba, un oraș situat în deșertul sudic Negev, o țintă frecventă a atacurilor iraniene datorită proximității sale față de situri militare și strategice. Sirenele de raid aerian au sunat și în nord, într-o zonă care cuprinde orașul de coastă Haifa, o țintă constantă a represaliilor iraniene în acest război declanșat de SUA și Israel. Două dintre salvele de rachete lansate duminică au reușit să lovească din nou rafinăria din Haifa, dar fără a provoca pagube semnificative. Alte trei salve de rachete au țintit apoi din nou Haifa și Beersheba, fiind lovit poligonul industrial Neot Hovav, unde au fost provocate pagube minore unei fabrici, potrivit serviciului de pompieri Israelian. Ultimul atac a avut loc la scurt timp după ora 18:00, când sirenele au fost activate atât în nordul, cât și în sudul țării, iar o rachetă a lovit direct un bloc de șapte etaje la Haifa, provocând patru răniți.

05 apr. - Acum 8 ore Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe liderii lumii să aleagă pacea, în primul său mesaj de Paște În primul său mesaj de Paşte ca suveran pontif, Papa Leon al XIV-lea a îndemnat duminică, în Piaţa Sfântul Petru, la pace globală, criticând conflictele care devastează lumea. Mii de credincioşi s-au adunat duminică în Piaţa Sfântul Petru, unde liderul Bisericii Catolice a cerut încetarea războaielor şi a oferit binecuvântarea „Urbi et Orbi”. „În această zi de sărbătoare, să abandonăm orice dorinţă de conflict, dominaţie şi putere şi să-l implorăm pe Domnul să acorde pacea sa unei lumi devastate de războaie”, a spus Papa Leon, în timpul discursului său.

05 apr. - Acum 9 ore Donald Trump amână din nou ultimatumul adresat Iranului, spune că negocierile nu se referă la programul nuclear și lansează acuzații grave la adresa kurzilor Donald Trump a amânat cu 24 de ore, adică până marți seara la Washington D.C., ultimatumul adresat regimului de la Teheran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în caz contrar urmând să se confrunte cu atacuri asupra centralelor electrice, relatează AFP. „Marți, 20:00, ora estică!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social fără a oferi alte detalii. Asta înseamnă miercuri, ora trei dimineață, în România. Între timp, Trump a susținut într-un interviu acordat pentru Fox News că există „șanse bune” pentru a încheia până luni un acord cu Iranul. Președintele american a mai susținut că a garantat „imunitate” negociatorilor iranieni și a dat de înțeles că discuțiile nu se referă la programul nuclear, deoarece Teheranul ar fi renunțat la ideea de a dezvolta arme atomice.

05 apr. - Acum 11 ore Grupări pro-iraniene din Irak au atacat sedii diplomatice americane Facțiuni armate irakiene susținute de Iran au comis, în noaptea de sâmbătă spre duminică, două atacuri împotriva unor sedii diplomatice americane din Irak, a anunțat Ambasada SUA la Bagdad. „Milițiile teroriste irakiene susținute de Iran au comis în cursul nopții încă două atacuri odioase împotriva unor sedii diplomatice americane din Irak, în încercarea de a asasina diplomați americani”, a declarat un purtător de cuvânt al ambasadei într-un comunicat publicat duminică.

05 apr. - Acum 11 ore Emiratele Arabe Unite, pregătite să se „alăture” SUA pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz Emiratele Arabe Unite sunt pregătite să se „alăture” oricărui efort condus de SUA pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată de regimul de la Teheran, a anunțat duminică un oficial de rang înalt de la Abu Dhabi, citat de AFP.

05 apr. - Acum 11 ore Reacția Iranului după ultima amenințare emisă de Donald Trump Președintele parlamentului iranian i-a transmis președintelui american că „întreaga regiune va arde” din cauza lui. Reacția vine după ce Trump și-a reluat duminică ultimatumul asupra regimului de la Teheran și a amenințat că va lovi marți centralele electrice și podurile din Iran în cazul menținerii blocadei asupra Strâmtorii Ormuz. Trump a declarat apoi că este posibil să se ajungă la un acord cu Iranul până luni, președintele american susținând că negocierile sunt în curs.

05 apr. - Acum 11 ore Donald Trump spune că este posibil un acord cu Iranul până luni: „Se negociază acum” Donald Trump a declarat că este posibil să se ajungă la un acord cu Iranul până luni, președintele american susținând că negocierile sunt în curs. Într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că este convins că se va putea ajunge la un acord cu Iranul până luni. „Cred că există şanse mari ca până mâine să se ajungă la un acord; în acest moment se negociază”, a declarat el. „Dacă nu ajung la un acord şi asta repede, iau în considerare să arunc totul în aer şi să preiau controlul asupra petrolului”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

05 apr. - Acum 13 ore Donald Trump spune că pilotul american salvat în Iran este „grav rănit” Donald Trump a declarat, într-un mesaj postat pe aplicaţia sa Truth Social, că pilotul american salvat în Iran a fost „grav rănit”. „Forţele iraniene îl căutau în număr mare şi se apropiau. Este un colonel foarte respectat şi experimentat”, a adăugat preşedintele american. Pilotul al cărui bombardier F-15E a fost doborât vineri în Iran a fost salvat de forţele armate americane. Donald Trump a confirmat această informaţie pe contul său Truth Social.

05 apr. - Acum 13 ore Donald Trump amenință că va lovi marți centralele electrice și podurile din Iran Donald Trump și-a reluat duminică ultimatumul asupra regimului de la Teheran și a amenințat că va lovi marți centralele electrice și podurile din Iran în cazul menținerii blocadei asupra Strâmtorii Ormuz, relatează AFP. „Marți va fi în Iran Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate într-una singură. Nimic nu se va compara cu asta!!! Deschideți Nenorocita de Strâmtoare, ticăloși nebuni, sau veți ajunge în Iad – VEȚI VEDEA! Slavă lui Allah”, a amenințat Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

05 apr. - Acum 14 ore Instalații energetice din Golf, afectate de noi atacuri iraniene Iranul a efectuat duminică un nou val de atacuri împotriva țărilor din Golf, vizând instalații energetice din Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Kuweit, unde, potrivit unor surse locale, un complex ministerial și uzine de desalinizare a apei au suferit daune, relatează AFP. Monarhiile din Golf sunt vizate zilnic de drone și rachete iraniene de la începutul războiului dintre Israel și Statele Unite, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, pe 28 februarie. Teheranul își acuză vecinii că permit forțelor americane să lanseze atacuri de pe teritoriile lor, lucru pe care țările respective îl neagă. În Bahrain, un atac cu drone a provocat un incendiu la un rezervor aparținând companiei petroliere de stat, Bapco, flăcările fiind ulterior stinse. „Pagubele sunt în prezent în curs de evaluare. Nu au fost raportate victime”, a adăugat compania într-un comunicat. În Abu Dhabi, autoritățile au raportat că luptă împotriva incendiilor de la uzina petrochimică Borouge, cauzate de căderea de resturi după interceptarea unor atacuri iraniene. „Operațiunile de la fața locului au fost imediat suspendate în timp ce sunt evaluate pagubele. Nu au fost raportate victime”, a informat biroul de presă al emiratului din Golf. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite raportase anterior atacuri cu rachete și drone provenite din Iran. Kuweitul a anunțat că atacurile lansate de iranieni au provocat „pagube semnificative” la două centrale electrice și de desalinizare a apei, precum și la un complex ministerial din capitală. Citată de agenția oficială de știri Irna, armata iraniană a declarat că vizează situri militare din Kuweit, precum și industria aluminiului din EAU, pe care o acuză că este folosită pentru a produce piese pentru aeronave, rachete și vehicule blindate americane. După ce o dronă „ostilă lansată ca parte a agresiunii odioase a Iranului” a avariat complexul ministerial din orașul Kuweit, angajații guvernamentali lucrează de la distanță duminică, iar toate vizitele la complex sunt suspendate, conform Ministerului Finanțelor. O clădire a fost avariată, dar nu au existat victime, a precizat ministerul. Conform Ministerului Electricității, Apei și Energiei Regenerabile din Kuweit, atacurile iraniene au dus la „oprirea a două unități de generare a energiei electrice, dar nu au fost raportate victime”. Kuweitul a acuzat în repetate rânduri Iranul că a atacat instalațiile sale de desalinizare, un tip de infrastructură de care statele din Golf se bazează în mare măsură pentru aprovizionarea cu apă. Infrastructura civilă a fost, de asemenea, afectată în Iran.

05 apr. - Acum 14 ore Israelul paralizează principala trecere de frontieră dintre Liban şi Siria. Cel puţin patru persoane au fost ucise şi 39 rănite în apropiere de spitalul Rafic Hariri Israelul a bombardat duminică Beirutul şi suburbiile sale sudice, o bastionă a Hezbollah, şi a ameninţat principalul punct de trecere a frontierei cu Siria, ducând la închiderea acestuia. Între timp, armata sa şi-a continuat atacurile în sudul ţării, unde o familie de şase persoane a fost ucisă, relatează AFP. Hezbollah-ul pro-iranian a revendicat responsabilitatea pentru lansarea unei rachete de croazieră asupra unei nave de război israeliene care naviga în largul coastei Libanului. Armata israeliană a declarat însă că nu are cunoştinţă despre un astfel de atac. Un atac a vizat un loc la aproximativ 100 de metri de Spitalul Rafic Hariri, cea mai mare unitate medicală publică din Liban, situată în districtul Jnah din sudul Beirutului, a declarat o sursă medicală pentru AFP. Cel puţin patru persoane au fost ucise şi 39 rănite în atac, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Liban într-un raport iniţial. Un alt atac a vizat o clădire din aceeaşi zonă după un avertisment israelian. Un fotograf AFP a văzut o rachetă care viza o clădire, în timp ce avioane de vânătoare zburau deasupra Beirutului la joasă altitudine. Atacurile au vizat şi suburbiile sudice ale Beirutului, în mare parte părăsite de locuitorii săi, potrivit AFP TV şi presei de stat. Armata israeliană a anunţat că a lansat atacuri la Beirut „asupra infrastructurii Hezbollah”. Aceste atacuri au loc în contextul în care principalul punct de trecere a frontierei care leagă Libanul de Siria a fost închis în urma ameninţărilor israeliene de sâmbătă seara. „Din cauza utilizării de către Hezbollah a punctului de trecere a frontierei Masnaa în scopuri militare şi pentru contrabanda cu echipamente de luptă, armata israeliană intenţionează să efectueze atacuri asupra acestui punct de trecere a frontierei în viitorul apropiat”, a anunţat un purtător de cuvânt al armatei israeliene. Punctul de trecere a frontierei a fost evacuat pe partea libaneză, iar instalaţiile de frontieră erau practic pustii în zorii zilei de duminică, doar câţiva paznici rămânând în serviciu, potrivit unui corespondent AFP.

05 apr. - Acum 15 ore Noi detalii despre operațiunea de salvare BBC înțelege că a avut loc o confruntare între forțele americane și cele iraniene în timpul operațiunii de salvare, iar pilotul ar fi putut fi rănit în momentul catapultării inițiale. Salvarea membrilor echipajului unui avion doborât este una dintre cele mai complexe și sensibile la timp operațiuni, cunoscută drept „combat search and rescue” (CSAR), pentru care armata SUA și aliații săi se pregătesc. Unitățile aeriene implicate în astfel de misiuni includ unii dintre cei mai bine antrenați și specializați militari. Misiunile sunt desfășurate, de regulă, cu elicoptere care zboară la joasă altitudine deasupra teritoriului inamic, însoțite de alte aeronave militare care efectuează lovituri și patrulează zona. În mesajul său, Trump a spus că aviatorul, un colonel, „se afla în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului, fiind vânat de inamicii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră”. Oficiali au declarat pentru CBS News, că membrul echipajului a stat peste 24 de ore singur, ascunzându-se în munți, având asupra sa un pistol.

05 apr. - Acum 17 ore SUA a folosit un aeroport abandonat pentru salvarea militarului dispărut Statele Unite ar fi utilizat un aeroport abandonat din sudul Iranului pentru a salva militarul dispărut, conform armatei iraniene, citată de AFP. Operaţiunea, desfăşurată vineri lângă Isfahan, a inclus „zeci de aeronave”, a declarat fostul preşedinte american Donald Trump, menţionând că pilotul a fost recuperat „teafăr şi nevătămat”. Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, a descris misiunea ca fiind organizată „pe un aeroport abandonat la sud de Isfahan”. El a susţinut că, în timpul operaţiunii, „două elicoptere Black Hawk şi două aeronave de transport militar C-130 distruse”.

05 apr. - Acum 18 ore Presa din Iran anunță 5 victime în timpul operațiunii de salvare a militarului american Cinci persoane și-au pierdut viața în sud-vestul Iranului, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timpul unei operațiuni americane pentru găsirea unui pilot dispărut, conform agenției de știri iraniene Tasnim, citată de news.ro. Incidentul s-a petrecut în zona Kouh-e Siah, în provinciile Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad. „Cinci persoane au fost martirizate în atacul de aseară din zona Kouh-e Siah”, a declarat un oficial local pentru Tasnim. Operațiunea americană a avut loc după ce un avion militar s-a prăbușit în Iran, autoritățile de la Teheran afirmând că acesta a fost doborât de Gardienii Revoluției. Gardienii Revoluției au anunțat, duminică, că au distrus trei aeronave americane implicate în operațiunea de salvare: „Avioanele inamice care au pătruns în sudul orașului Isfahan – inclusiv două elicoptere Black Hawk și un avion de transport militar C-130 – au fost lovite și sunt acum în flăcări”, a declarat Comandamentul Întrunit Khatam Al-Anbiya.

05 apr. - Acum 20 ore Mesaj pentru toate ambasadele și consulatele SUA de a folosi X pentru a lupta cu dezinformarea Statele Unite au lansat un apel global către ambasadele și consulatele sale pentru a iniția campanii coordonate împotriva propagandei străine, folosind platforma X, deținută de Elon Musk, drept un instrument „inovator” pentru combaterea dezinformării. Informația a fost dezvăluită de un document intern obținut de The Guardian. Documentul, semnat pe 30 martie 2026 de secretarul de stat Marco Rubio, subliniază colaborarea cu unitatea de operațiuni psihologice a Departamentului Apărării din SUA, cunoscută ca MISO (Military Information Support Operations). Scopul inițiativei este contracararea campaniilor străine care ar încerca să submineze interesele americane pe plan global. „Aceste campanii încearcă să culpabilizeze Statele Unite, să semene diviziune între aliați, să promoveze viziuni alternative asupra lumii, contrare intereselor americane, și chiar să submineze interesele economice și libertățile politice ale SUA”, se arată în document, care avertizează asupra „amenințării directe la adresa securității naționale a SUA”. Documentul trasează cinci obiective clare pentru personalul diplomatic: combaterea mesajelor ostile, extinderea accesului la informație, expunerea comportamentului adversarilor, promovarea vocilor locale favorabile SUA și relatarea a ceea ce este numit „povestea Americii”. De asemenea, ambasadelor li se recomandă să colaboreze cu influenceri locali, academicieni și lideri ai comunităților din țările gazdă pentru a difuza mesaje de contra-propagandă. „Este crucial să ne asigurăm că vocile care susțin valorile și interesele americane sunt amplificate”, subliniază documentul citat de The Guardian. Un punct central al strategiei îl constituie utilizarea platformei X, cunoscută anterior sub denumirea de Twitter. Documentul evidențiază funcția Community Notes a platformei ca fiind un mijloc „bazat pe contribuția utilizatorilor” pentru a combate dezinformarea, fără a afecta libertatea de exprimare sau dreptul la confidențialitate. Diplomații americani sunt îndemnați să își sincronizeze eforturile cu MISO, care, în trecut, era cunoscută drept PsyOp și își are rădăcinile în Pentagon. Această colaborare este văzută ca esențială pentru a răspunde rapid și eficient la ceea ce este descris drept „o amenințare tot mai mare” la adresa intereselor SUA.

05 apr. - Acum 21 ore Cum a fost salvat pilotul american dispărut Președintele american a declarat că zeci de aparate au fost implicate în operațiunea de salvare, subliniind curajul pilotului care a supraviețuit în condiții extreme. „Acest soldat curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului, urmărit de inamicii noștri care se apropiau cu fiecare oră”, a precizat liderul american. Operațiunea de salvare a echipajului a fost realizată în două etape. Primul pilot, care se catapultase înainte de prăbușire, a fost recuperat vineri de forțele speciale americane. Cu toate acestea, misiunea nu a fost lipsită de incidente. Un elicopter Black Hawk, implicat în salvare, a fost avariat, iar mai mulți membri ai echipajului au fost răniți, conform Axios. Aceștia au reușit să își continue însă misiunea. Cel de-al doilea pilot, un colonel responsabil cu sistemele de armament, a fost salvat ulterior. Cei doi au fost separați după catapultare și, deși au reușit să stabilească contact prin sistemele de comunicații, a fost nevoie de mai mult de o zi pentru a fi localizați. Potrivit Axios, CIA a derulat o operațiune de dezinformare în Iran, sugerând că ofițerul fusese deja identificat, deși acesta se ascundea într-o prăpastie, „invizibil fără capacitățile CIA”. După confirmarea poziției lui, președintele american a aprobat misiunea de salvare. Acțiunea a fost descrisă de președintele Donald Trump drept „una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria Statelor Unite”. Conform acestuia, armata americană a trimis zeci de avioane, echipate cu „cele mai redutabile arme din lume”, pentru a-l recupera. Ofițerul, care a suferit răni, își va reveni, a adăugat Trump. Este pentru prima dată, în istoria recentă, când doi piloți americani au fost salvați separat, în plin teritoriu inamic. Pe de altă parte, autoritățile iraniene susțin că, în timpul operațiunilor de salvare, au doborât un alt aparat american care participa la misiune.

05 apr. - Acum 23 ore Atac cu drone la două central electrice și stații de desalinizare din Kuweit Un atac cu drone atribuit Iranului a cauzat „pagube importante” la două centrale electrice și stații de desalinizare din Kuweit, a anunțat duminică Ministerul Energiei Electrice, Apei și Energiei Regenerabile din emirat. „Două centrale electrice și de desalinizare a apei au fost ținta unor drone ostile în cadrul odiosului atac iranian, ceea ce a dus la pagube materiale importante și la oprirea a două unități de producție a energiei electrice, fără a se înregistra victime”, conform unui comunicat oficial. În aceeași zi, Israelul a fost vizat de rachete lansate din Iran. „Cu puțin timp în urmă, armata israeliană a detectat rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel. Sistemele de apărare sunt în acțiune pentru a intercepta această amenințare”, a transmis armata israeliană prin rețelele de socializare.

05 apr. - Acum 23 ore India a reluat importul de petrol din Iran după 7 ani India a reluat importurile de petrol din Iran după o pauză de șapte ani, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu care afectează aprovizionarea prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Ministerul Petrolului din India, citat de CNBC. Importurile de țiței iranian au fost suspendate din mai 2019, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite. Totuși, conflictul dintre SUA, Israel și Iran a perturbat livrările de petrol din regiune, determinând India, al treilea cel mai mare consumator de petrol din lume, să-și diversifice sursele de aprovizionare. „În contextul perturbărilor de aprovizionare din Orientul Mijlociu, rafinăriile indiene și-au asigurat necesarul de țiței, inclusiv din Iran, iar pentru importurile de petrol iranian nu există probleme de plată”, a precizat ministerul indian pe platforma X. Decizia vine după ce, luna trecută, Statele Unite au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului și produselor rafinate iraniene pentru a limita deficitul de pe piața globală, notează CNBC. India, care își asigură petrolul din peste 40 de țări, a mai achiziționat recent 44.000 de tone de gaz petrolier lichefiat din Iran. Transportul, realizat cu o navă sancționată, a ajuns miercuri în portul Mangalore, unde combustibilul este descărcat în prezent, conform autorităților.

05 apr. - Acum 23 ore Pilotul american pierdut în Iran a fost găsit Pilotul american dispărut în sud-vestul Iranului a fost recuperat în siguranță de forțele armate ale SUA, a anunțat duminică dimineața președintele Donald Trump pe Truth Social. „L-AM GĂSIT! Dragi concetățeni americani, în ultimele câteva ore, armata Statelor Unite a dus la bun sfârșit una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria țării noastre, pentru unul dintre incredibilii noștri ofițeri din echipaj, care se întâmplă să fie și un colonel foarte respectat și despre care sunt încântat să vă anunț că este acum TEAFĂR și NEVĂTĂMAT!”, a transmis Trump. Pilotul, aflat la bordul unui avion F-15E cu două locuri, a fost doborât vineri în spațiul aerian iranian. Cel de-al doilea membru al echipajului a fost și el salvat de armata americană. Deși cu câteva rânduri mai sus în postare președintele american a scris că este „teafăr și nevătămat”, Trump a precizat apoi că pilotul „a suferit răni, dar se va face bine”.

05 apr. - Ieri Iranul respinge ultimatumul „neputincios” dat de Trump Comandamentul militar central al Iranului a respins sâmbătă amenințarea președintelui american Donald Trump de a distruge infrastructura vitală a țării în cazul în care aceasta nu acceptă un acord de pace în termen de 48 de ore. Generalul Ali Abdollahi Aliabadi, într-o declarație de la Cartierul General Central Khatam al-Anbiya, a spus că amenințarea lui Trump a fost o „acțiune neputincioasă, tensionată, dezechilibrată și stupidă”. Și, făcând ecou limbajului religios al postării lui Trump pe rețelele sociale, el a avertizat că „sensul simplu al acestui mesaj este că porțile iadului se vor deschide pentru voi”.

Share

Google News

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații