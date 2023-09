Viața Andreei Bălan a luat o întorsătură total neașteptată de când este într-o relație cu Victor Vlad Cornea. Dacă până acum artista era destul de discretă cu viața sa amoroasă, acum ea nu ezită să împărtășească cu fanii fiecare moment pe care îl trăiește alături de jucătorul de tenis.

Vedeta de la Antena 1 se află pentru câteva zile în vacanță, în Istanbul, acolo unde se bucură din plin de momentele frumoase petrecute alături de iubitul ei. Pe InstaStory, Andreea Bălan a postat o fotografie în care arată view-ul superb pe care îl au din pat, dar și picioarele lor care se ating.

Cântăreața, care face parte și din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, este foarte fericită alături de noul partener și este bucuroasă că fetițele sale, Ella și Clara, l-au plăcut din prima pe Victor Vlad Cornea. Jucătorul de tenis este primul bărbat pe care fetele artistei îl cunosc după despărțirea mamei lor de tatăl lor George Burcea.

Cum a început povestea de dragoste dintre Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea

Invitată la emisiunea prezentată de Dan Capatos la Antena Stars, cântăreața care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!” a vorbit deschis despre relația cu tânărul jucător de tenis. Andreea Bălan a povestit în cadrul emisiunii cum l-a cunoscut pe Victor Vlad Cornea, dar și cum a început povestea lor de dragoste.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo două minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1,5 milioane (n.r. – de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram, că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj «Felicitări, Andreea, ești genială».

Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu «Ce frumoasă sunt», că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan la „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

După divorțul de George Burcea, bărbatul cu care are două fetițe superbe, artista a încercat să își refacă viața alături de Tiberiu Argint, fratele Soniei Argint. Relația lor a durat aproximativ un an, apoi au decis să se despartă. La un moment dat, Andreea Bălan a mai fost fotografiat într-un parc din Capitală cu un bărbat misterios, iar la câteva luni distanță a fost surprinsă alături de Jador și s-a speculat că ar fi avut o idilă.

„În ultimii doi ani am ales să fiu singură, că toată viața mea am avut relații serioase. De când am fost în liceu până în prezent, relații lungi. Am simțit nevoia să mă cunosc eu mai bine eu personal”, a mai spus Andreea Bălan.

