Andreea Bănică, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, însă de data aceasta a reușit să își supere o parte dintre fani. Artista a participat în weekend la creștinarea unui bebeluș, iar în biserică a purtat o ținută neadecvată, potrivit spuselor celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Vedeta a purtat o fustă de blugi mini și o cămașă din același material. Deși nu a avut deloc decolteu, mulți au considerat că nu este în regulă ca Andreea Bănică să poarte o fustă atât de scurtă în biserică.

„Halal ținută pentru a intra în biserică. Unii doar atât pot”; „Te apreciez, arăți bine, ești frumoasă, dar mi se pare o ținută total nepotrivită pentru un botez”; „Intrați în biserică și goale, rușine”; „La biserică cu fusta sub c**, serios?”; „Mult prea scurtă fusta”; „Doamne ferește, cum poți intra în biserică așa?”; „Este inadmisibil să intri așa în sfânta biserică”, au mai scris o parte dintre urmăritorii Andreei Bănică, potrivit unica.ro.

Chiar dacă mulți au criticat-o și și-au lăsat comentarii răutăcioase, artista a primit și comentarii cu complimente. „Foarte frumoasă și deosebită sunteți”; „Ești minunată!”; „Ești superbă și foarte elegantă!”; „Fiecare cu gusturile lui, dacă ei îi place să fie sănătoasă!!!”, au comentat urmăritorii solistei.

Andreea Bănică merge din nou la sala de fitness

Andreea Bănică a ignorat comentariile răutăcioase și a împărtășit cu cei care o apreciază cum a fost săptămâna pentru ea. Cântăreața a anunțat că a început antrenamentele în sala de fitness, dar și că a trecut pe la medicul estetician pentru mai multe proceduri.

„Am avut o săptămână plină! În primul rând mi-am reînceput antrenamentele la sala. 💪🏿 Am ieșit în oraș cu familia (mi-ar plăcea să o facem mai des). Miercuri am filmat 3 emisiuni alături de prietena mea Georgiana Lobonț și multi alți colegi.

Mândră că pot ieși nemachiată în oraș asta datorită prietenilor mei esteticieni care mereu au grijă să nu mai arăt obosită după nopțile nedormite 🤣.

Am gătit cea mai bună varză cu cârnați și bacon (revin cu rețeta curând aici în feed). Am mers la librărie să îi cumpăr lui Nouț jucăriile preferate pentru că urmează ziua lui. Am participat la botezul nepotului nașei mele iubite.

Și da, a mai trecut o săptămână plină cu evenimente frumoase de care ne vom aminti cu drag pe viitor!

La voi cum a decurs săptămâna?”, a povestit solista pe Instagram.

De-a lungul timpului, multe femei au fost curioase să afle cum se menține în formă Andreea Bănică. Artista are un program foarte solicitant și de multe ori sare peste anumite mese.

„Nu mănânc aceeași mâncare zilnic. De exemplu când mă trezesc dimineața eu nu pot să mănânc, deși este recomandat. Nu pot să mănânc. Așa este organismul meu setat. Mănânc undeva pe la prânz, în jur de ora 12.00, chiar 13.00. Mănânc ouă fierte, somon cu avocado și un ou fiert, cu puțin ardei gras. Mai multe variante de mic dejun. La prânz mănânc un somon cu legume sau, uneori, nu apuc să mănânc deloc, sau un baton proteic, sau un grătar cu alte legume, iar seara evit să mănânc consistent, mănânc un iaurt”, declara Andreea Bănică în urmă cu ceva timp, în mediul online.