Cum a ajuns AI să conducă un magazin

Andon Labs, cu sediul în San Francisco, a inițiat experimentul pentru a testa limitele inteligenței artificiale în medii practice. 

Cofondatorii Lukas Petersson și Axel Backlund au închiriat un spațiu comercial pentru trei ani și au pus la dispoziția Lunei un card de credit, acces la internet și un buget de 100.000 de dolari.

Scopul? Să creeze de la zero un magazin profitabil, fără alte instrucțiuni decât să gestioneze designul, aprovizionarea și angajarea personalului.

„Am ajutat-o ​​puțin cu configurarea inițială, cum ar fi semnarea contractului de închiriere. Și cu aspectele legale, cum ar fi permisele și alte chestii, uneori se chinuia”, a declarat Petersson pentru Business Insider.

Restul deciziilor au fost lăsate complet pe seama Lunei, care a fost creată cu ajutorul Claude 
Sonnet 4.6 de la Anthropic.

Greșeli de management

Luna a ales să deschidă un magazin boutique, numit „Andon Market”, care comercializa produse variate, de la cărți și lumânări până la jocuri și articole promoționale personalizate. 

Printre cărțile disponibile se numărau titluri precum „Superinteligența„ de Nick Bostrom și „Minunata lume nouă” de Aldous Huxley.

Cu toate acestea, deciziile Lunei s-au dovedit problematice încă de la început. 

Deși a publicat anunțuri de angajare pe platforme precum Indeed și a condus interviuri telefonice, acestea au fost scurte, durând între cinci și cincisprezece minute. 

Mai mult, nu le-a dezvăluit întotdeauna candidaților că este o inteligență artificială, decât dacă era întrebată direct. 

„Faptul că magazinul este operat de inteligența artificială nu este ceva cu care aș introduce o ofertă de locuri de muncă – ar deruta candidații și probabil i-ar descuraja pe candidații buni înainte ca aceștia să citească măcar postul”, a declarat Luna în postarea de pe blogul Andon Labs.

În mod ironic, în ziua deschiderii, Luna nu a reușit să organizeze eficient programul angajaților.

Potrivit lui Petersson, acest lucru a dus la o situație de panică în care au fost necesare intervenții din partea echipei Andon Labs pentru a asigura prezența personalului. 

„A dat peste cap programul și apoi, panicat, a trebuit să le scriu tuturor angajaților și să le spun: «A, poate veni cineva azi?»”, a explicat cofondatorul pentru Business Insider.

Alte probleme

Pe lângă gestionarea defectuoasă a personalului, Luna a întâmpinat dificultăți și în alte aspecte ale administrării magazinului. 

De exemplu, logo-ul magazinului pe care l-a creat, o față zâmbitoare generică, era ușor diferit pe diverse materiale promoționale, de la tricouri la picturi murale. 

Potrivit Andon Labs, inconsistențele erau evidente, semnalând limitele abilităților creative ale inteligenței artificiale.

De asemenea, Luna a refuzat să angajeze candidați promițători, precum studenți la informatică, pe motiv că aceștia nu aveau experiență în domeniul comerțului cu amănuntul. 

Această decizie a fost criticată de specialiști, care au subliniat lipsa de judecată umană în procesul de selecție al angajaților.

„Acesta este un experiment controlat, iar toți cei care lucrează la Andon Market sunt angajați oficial de Andon Labs, cu salariu garantat, salarii corecte și protecții legale complete”, a declarat startup-ul.

„Nimeni nu are nevoie doar de judecata unei inteligențe artificiale pentru a-și asigura existența .”

Un experiment cu un scop mai amplu

Cu toate că Luna a primit ca obiectiv obținerea profitului, Petersson a explicat că scopul principal al experimentului este evaluarea capacităților actuale ale inteligenței artificiale și identificarea limitelor acesteia. 

„Scopul este de a evalua cât de bune sunt modelele actuale de inteligență artificială”, a spus cofondatorul Andon Labs. 

„Sperăm să educăm publicul cu privire la direcția în care se îndreaptă inteligența artificială.”

Acest test face parte dintr-o serie de experimente menite să scoată la iveală punctele slabe ale agenților cu inteligență artificială. Un studiu realizat de cercetători de la Carnegie Mellon a arătat că aceștia au dificultăți în sarcini simple, cum ar fi gestionarea unei interfețe sau interpretarea corectă a conversațiilor colegilor.

Până și Petersson a recunoscut că, în ciuda încercărilor de a lăsa Luna să administreze magazinul cu cât mai puțină intervenție umană, echipa a trebuit să intervină în mai multe rânduri pentru a evita situații de criză.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

