Planul prevede închiderea etapizată a acestor exploatări până în 2032, în conformitate cu angajamentele europene ale României privind reducerea emisiilor și restructurarea energetică. Programul beneficiază de o schemă de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană, cu o valoare totală de peste 3,9 miliarde lei.

Pentru acest an, din totalul de 663 milioane lei necesari, guvernul a anunțat că diferența va fi alocată până la sfârșitul lui 2026. O mare parte din fonduri va fi direcționată către lucrări de siguranță subterană, esențiale pentru închiderea minelor în condiții de securitate.

Tensiunile sociale complică însă situația. Minerii de la exploatările Vulcan, Lupeni și Livezeni au declanșat un protest spontan, refuzând să intre în subteran. Aceștia cer garanții pentru plata adaosurilor salariale promise cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

„Conform contractului colectiv de muncă, minerii și energeticienii de la CEVJ ar trebui să primească două prime, una pentru Vinerea Mare și alta pentru Paște. Valoarea lor urmează să fie stabilită prin negocieri între sindicat și administrație”, precizează surse sindicale.

CEVJ are aproximativ 2.000 de angajați, care activează la cele patru mine menționate, precum și la Termocentrala Paroșeni, ce utilizează huila extrasă local. Închiderea minelor Lonea și Lupeni, planificată pentru sfârșitul acestui an, este considerată nerealistă de Sindicatul Muntele. Recent, mai mulți mineri de la mina Lupeni s-au blocat în subteran din cauza nemulțumirilor legate de contractele pe termen scurt.

