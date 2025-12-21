Generalul rus era la bordul navei atacate de ucraineni

Atacul ar fi avut loc joi seară, când drone lansate de pe baze navale au lovit un petrolier aflat în Marea Mediterană.

Locația exactă a navei în momentul incidentului nu este cunoscută, însă pe rețelele de socializare circulă imagini care arată vasul în flăcări.

Deși autoritățile de la Moscova nu au confirmat oficial informația, surse neoficiale vorbesc despre doi morți și șapte răniți, printre care s-ar afla mai mulți subordonați ai lui Averianov, generalul fiind, potrivit acelorași surse, la bordul navei.

Petrolierul făcea parte din flota fantomă a Rusiei

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat pentru AFP că petrolierul QENDIL, parte a așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, a fost ținta atacului.

Potrivit acesteia, nava era utilizată pentru a ocoli sancțiunile internaționale și pentru a finanța războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Sursa, care a vorbit sub protecția anonimatului, a descris operațiunea drept una „fără precedent”, desfășurată la aproximativ 2.000 de kilometri de teritoriul ucrainean.

Conform aceleiași surse, petrolierul nu transporta încărcătură în momentul atacului, astfel că nu a existat un risc pentru mediu. Nava a suferit însă avarii majore și nu mai este capabilă să își îndeplinească misiunile.

„Inamicul trebuie să înțeleagă că Ucraina nu se va opri și va lovi oriunde, indiferent de locul în care se află”, a mai transmis sursa.

Omul care intervenea când eșua diplomația

Dacă decesul lui Averianov va fi confirmat, impactul ar fi major, întrucât acesta nu era un simplu ofițer de rang înalt.

Generalul era cunoscut ca omul care intervenea atunci când diplomația eșua, fiind implicat în operațiuni violente și clandestine ale Kremlinului.

Numele său este asociat în special cu otrăvirea fostului spion Serghei Skripal cu agentul neurotoxic Novichok, în Marea Britanie, și este suspectat că ar fi avut un rol și în eliminarea lui Evgheni Prigojin, liderul Grupului Wagner. Averianov este căutat în mai multe state europene pentru acte de sabotaj și terorism.

Analist: Serviciile de informații ruse sunt implicate în afaceri ilegale

Prezența sa la bordul unui petrolier din flota din umbră a Rusiei este considerată extrem de semnificativă.

„Această flotă este coloana vertebrală a efortului de război al Rusiei. Este mecanismul prin care Kremlinul evită sancțiunile și finanțează operațiuni hibride. Faptul că un general de rang atât de înalt se afla la bord arată cât de profund sunt implicate serviciile de informații ruse în această logistică ilegală”, explică analistul Ali Reza Rezazade de la Institutul Australian de Politică Strategică (ASPI).

Deși o confirmare oficială din partea Kremlinului întârzie – și este posibil să nu vină niciodată – tensiunea de la Moscova este evidentă.

Războiul hibrid al Rusiei se întoarce împotriva ei

Atacul scoate în evidență vulnerabilitatea cercului apropiat al lui Vladimir Putin. În cazul în care moartea lui Averianov se va confirma, liderul de la Kremlin ar pierde nu doar un general important, ci și principalul coordonator al războiului său clandestin purtat în afara granițelor Rusiei.

Mesajul transmis de Kiev este unul clar: apropiații lui Putin nu mai sunt în siguranță, nici măcar la mare distanță de frontul din Ucraina. Războiul hibrid purtat ani la rând de Moscova cu impunitate în Occident pare să se întoarcă acum împotriva sa.

