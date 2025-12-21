După ce golgheterul în vârstă de 25 de ani a înjurat când a fost schimbat, în minutul 66 al meciului, patronul FCSB i-a transmis un mesaj. Gigi Becali nu a putut trece cu vederea comportamentul inadecvat, însă a anunțat că Bîrligea nu va fi amendat, ci va fi premiat pentru pasa de gol reușită.

Latifundiarul din Pipera l-a criticat însă pe fotbalist pentru jocul prestat în restul meciului: „Mi-a displăcut Bîrligea. Singur cu portarul ratezi, dai mingea la adversar, nici un duel nu câștigi. Pentru ce faci atâta pe supăratul? Tu trebuie să joci fotbal, băi Bîrligea!”.

Becali a continuat, precizând că jucătorul nu va fi amendat, de această dată, pentru că a înjurat: „Îi scapă cuvinte urâte, e problema lor, amenzi și cu asta, basta! Având în vedere că s-a zbătut toată săptămâna să joace și a dat pasă de gol, a scăpat de amendă. El a contribuit la gol”.

Patronul FCSB a fost indulgent, chiar dacă l-a deranjat ieșirea nepotrivită a lui Bîrligea: „Am bătut pe Rapid, bravo și cu asta, basta, protestează! Ăștia sunt băieții mei, e familia mea, bravo lui că a protestat ca să vă fac vouă pe plac. Crezi că mă interesează pe mine ce a făcut Bîrligea?”.

FCSB a încheiat anul cu o victorie mare, 2-1 în derby-ul cu Rapid. Succesul este crucial pentru campioană în lupta pentru play-off, în timp ce Rapidul a părut să nu facă față mizei partidei fiind periculoasă doar pe finalul partidei.







