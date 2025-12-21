Daniel David ar putea pleca de la Ministerul Educației

Întrebat duminică, la TVR Info, dacă intenţionează să plece, în 2026, din funcția de ministru, Daniel David a răspuns că „este un lucru la care se gândeşte în aceste zile”. Pe parcursul mandatului său, acestuia i s-a cerut de mai multe ori demisia.

„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a declarat ministrul Educației.

Ministrul a precizat că nu vizează o carieră politică

El a adăugat că nu vrea să aibă o carieră politică: „N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori”.

Daniel David spune că sunt mai multe „discuţii” și dă de înțeles că dacă va lucra la bugetul Ministerului Educației pe anul viitor, atunci își asumă în continuare mandatul.

„Sigur că sunt discuţii şi în această perioadă fiindcă am acest sentiment că ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor. Fiindcă dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor ar trebui să îmi asum continuarea mandatului. Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci. Așa că nu pot să vă răspund la această întrebare deocamdată, dar aveţi dreptate că este un lucru la care gândesc în aceste zile”, a mai afirmat ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă vrea să plece din funcție.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE