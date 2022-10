„Deși e greu să ai încredere că ceea ce vezi în poze va fi locul în care vei ajunge. Ireal, cum te poți păcăli pe niște sume mari…of, of… Această cameră ne-a fost dată prima oară! Credeam că sunt într-o cutie. Eu văzusem altceva.

Simțeam că mă sufoc. Am luat un hotel aproape de locul unde va fi concertul. Sofia este pentru prima oară în Londra, am căutat ceva timp un hotel frumos, s-o impresionez pentru că merită! Și uite ce ne-au dat! Doamne sfinte!”, a declarat Andreea Bănică, potrivit Spynews.

Andreea Bănică a vorbit recent despre relația cu fiica ei și despre stilul vestimentar al acesteia.

„Nu știu dacă trebuie să îi dau eu un sfat (n.r cu privire la stilul vestimentar) în sensul acesta, pentru că ea are o eleganță aparte, ea este mai elegantă decât am fost și sunt eu vreodată, pentru că suntem diferite, clar. Eu am fost mult mai expusă, tot timpul, născută la mare… cu decolteuri, cu topuri.

Nu m-am gândit niciodată să mă arăt și așa m-am îmbrăcat eu mai mereu. Ea, când mai vede un decolteu la mine, vine și mă închide”, a mărturisit Andreea Bănică, pentru Antena Stars.

