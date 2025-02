Cele două artiste nu se află însă la prima lor colaborare. În toamna anului 2023, ele au lansat „Între două nu te plouă”, o melodie al cărei videoclip a depășit 14 milioane de vizualizări în mediul online.

După lansarea melodiei „Ghiocelul”, Andreea Bănică a stat de vorbă cu Libertatea despre noua piesă și despre videoclip, afirmând că se înțelege foarte bine cu Georgiana Lobonț și că între ele este o chimie foarte bună.

„Colaborarea cu Georgiana Lobonț pentru «Ghiocelul» a venit într-un mod foarte natural, în urma primei noastre colaborări, «Între două nu te plouă». Eu și Georgiana am avut o chimie instantanee, amândouă am simțit că piesa este perfectă pentru sezonul primăverii. Ne-am dorit ca această melodie lansată alături de Cat Music să fie un imbold pentru toți cei care o ascultă, o sursă de energie pozitivă! Piesa este foarte personală pentru mine, pentru că, atunci când eram mică, furam ghiocei din curțile oamenilor, ca să îi duc mamei. Adoram să fac asta.

La filmări ne-am înțeles de la început și am reușit să ne sincronizăm foarte bine. Georgiana Lobonț este o profesionistă, iar chimia dintre noi a fost evidentă nu doar în fața camerei, dar și în culise. Desigur, ne dorim să colaborăm și pe viitor”, ne-a dezvăluit în exclusivitate Andreea Bănică.

Frumoasa artistă a mai spus și că urmează să lanseze noi melodii prin care va reuși cu siguranță să-și surprindă fanii: „Pregătesc noi piese și videoclipuri din stiluri de muzică diferite, care vor surprinde pe cei care mă urmăresc. Abia aștept să le auziți, îmi doresc să ofer publicului ce își dorește să asculte”.

Chiar dacă are o carieră muzicală de invidiat, iată că Andreea Bănică nu a avut parte în ultimele luni doar de lucruri plăcute. Mai exact, unii fani au pus-o la zid din cauza ținutelor pe care ea alege să le poarte la diferite evenimente sau pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică le-a răspuns acum acestora, afirmând că respectă orice punct de vedere, însă nu este de acord ca publicul să-i definească stilul vestimentar, ci deciziile pe care le ia îi aparțin, deoarece reprezintă o formă de autoexprimare.

„Stilul meu vestimentar este o formă de auto-exprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a mai spus Andreea Bănică în exclusivitate pentru Libertatea.

