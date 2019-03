Andreea, care a ajuns la 40 de ani, din care 25 petrecuți pe scenă, nu o mai ”arde” ca pe vremuri în ”Fiesta”, ”Samba” ori ”Rupem boxele”, cu câteva ore de somn pe noapte. Turneul american a stors-o la propriu. Vedeta ne-a mărturisit că a obosit, dar e foarte fericită că și-a îndeplinit visul de-o viață.

”Întotdeauna mi-am dorit să susțin un turneu pe continentul american, însă n-am crezut că-i atât de greu! Sărim din avion în avion, zburăm foarte multe ore, distanțele sunt mari și abia acum, după o lună, am început să mă obișnuiesc. Partea bună e că, în acest turneu, mi-am înfrânt frica de zbor. E pentru prima oară în viața mea când adorm în avioane”, ne-a povestit artista, care acum a schimbat țara și îndură frigul din Canada. Urmează să cânte în Edmonton, Calgary și Vancouver, alături de un pluton artistic format din Gheorghe Gheorghiu, Adrian Enache și Raoul, echipă condusă de Bebe Mihu. ”Fiecare dintre artiștii cu care am plecat în turneu are alt stil, face parte din altă generație și mă bucur să fiu aici alături de o echipă așa frumoasă”, mai spune ea.

De-o lună în America, Andreea Bănică plânge de dorul copiilor. ”Sunt îngrijorată, niciodată n-am stat atât de mult departe de ei”

Mai greu decât programul în sine e dorul de casă pentru Andreea. De-o lună departe de soț și de copii, cântăreața se simte copleșită uneori. ”Știu că totul e bine acasă, dar tot sunt îngrijorată, niciodată n-am stat atât de mult departe de copiii mei, de soțul meu, mi-e dor de ei. Aștept cu nerăbdare să vină seara, să văd ce fac copiii, îmi trimite Lucian filmulețe cu ei, să văd ce au mai făcut. A rămas el cu Noah și cu Sofia, am toată încrederea în el că se descurcă așa cum trebuie, dar mama e mama, nu pot sta împăcată. E foarte greu să fii plecat de lângă familia ta atât de mult timp”, ne-a mărturisit Andreea.

CITESTE SI:VIDEO / Ion Dichiseanu încă face furori printre femei, la 85 de ani! Peste 500 de spectatoare au ținut să-l vadă pe scenă

Citește mai multe despre Andreea Bănică pe Libertatea.