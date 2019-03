Pe lângă faptul că ia luat „la rost”, pe membrii juriului de la iUmor, Andreea Marin a lansat și câteva atacuri la adresa celei care este considerată marea ei rivală, Mihaela Rădulescu, prezentatoarea show-ului Ferma, de la Pro TV.

„Am doi câini, două pisici pufoase, păsărele multicolore şi o veveriţă. Nu am chiar o fermă, încă nu am ajuns chiar atât de departe, e doar un vis în acest moment. Nu oriciune poate să-l atingă cu mâna. Dar să mă retrag undeva unde să am ferma mea, când nu-mi mai rămâne nimic altceva de făcut, mă gândesc că este o variantă foarte bună”, a spus Andreea Marin, făcând referire la apariţia Mihaelei Rădulescu în emisiunea Ferma.

„Să nu mă căutaţi, n-o să-mi iau niciun telefon la mine pentru că numai necazuri îţi aduce tehnologia asta, mai ales când eşti ascultat”, a mai spus fosta zână a surprizelor.

